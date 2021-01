VOEUX DU PRESIDENT DE NDE PARIS FRANCE VIP

Ndéennes, Ndéens et amis de notre terre de noblesse,

En ce début d'année 2021 où l'espoir doit côtoyer la détermination d'une part, et d'autre part l'année 2020 qui passe avec son lot de traumatismes coiffé par la pandémie de la covid 19, remercions Dieu tout puissant.

Si nous y avons survécu jusqu'aujourd'hui, j'ai personnellement résolu de tirer le meilleur d'événements multiples et autres mutations ayant parfois transformé nos divergences de vue en adversités.

Avec du recul, j'ai retenu la substance des faits à savoir l'enthousiasme de tous les enfants du NDE sans exclusive à bâtir leur département. Dès lors, le rôle des responsables comme ma modeste personne consiste à lancer un vibrant appel à un large rassemblement, un retour à la maison familiale pour tous car la porte de la maison "NDE PARIS FRANCE" reste plus que jamais ouverte pour des Ndéennes et Ndéens animés du fond du cœur par l'esprit de solidarité, de clarté et du développement.

Venez adhérer à nos idéaux et ensemble...

FAISONS DE 2021 L'ANNÉE D'UN NDÉ PROSPÈRE SANS FRONTIÈRES, SANS EXCLUSIVE, TOUJOURS PLUS CONQUÉRANT ET TOUJOURS MEILLEUR POUR SES FILS ET FILLES.

BONNE ANNÉE 2021 À TOUS

Le président: Serge Thierry TCHAGA