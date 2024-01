France :: Université De Yaoundé Ii : Hommage Au Professeur Joseph Owona

“Ce 6 janvier 2024 est un bien triste jour pour l’université qui vient de perdre un de ses maitre, un savant de renommé international. Le professeur Joseph Owona qui vient de nous quitter, est le premier camerounais agrégé de droit public et sciences politique. Titre qu’il obtient en 1977 à seulement 32 ans, tout au long de sa carrière fructueuse, il a formé, plusieurs générations de juristes de camerounais et africains, et même au delà, mais surtout il nous laisse une œuvre intellectuelle monumentale, notamment dans son champ disciplinaire de prédilection, le droit constitutionnel, cette œuvre lui survivra et l’université camerounaise lui rend hommage pour ce travail accompli et nous lui souhaitons une traversée paisible.” C’est en ces mots que le recteur de l’université, mon ancien professeur de droit pénal, Adolphe Mikoa Shé, s’est adressé à la communauté éducative, pour annoncer la triste nouvelle du décès du professeur Joseph Owona.

Comme le dit un vieux dicton français, “Un homme n’est jamais mort lorsque sa mémoire vit dans celle des autres.” Dans les jours à venir, c’est exactement ce que le public sera appelé à expérimenter après le départ de cette éminente personnalité. Conformément à la tradition, nous rendrons hommage au professeur Joseph Owona en retraçant son parcours et ses traits caractéristiques. Le ministère de l’Enseignement supérieur saura remplir cette tâche, car il s’agit de saluer celui que tous considéraient comme le meilleur en droit constitutionnel. Le professeur Joseph Owona s’est distingué dans l’enseignement, démontrant toutes ses qualités de pédagogue et de gestionnaire infatigable des crises. Il était réputé pour sa verticalité, son exigence et sa rigueur, des qualités précieuses qui ont marqué sa vie dédiée à l’apprentissage et à la transmission des connaissances acquises. Le professeur était un homme qui aimait discuter, parler et surtout, dire la vérité sans crainte.

Aujourd’hui, nous écrivons cet article pour rendre hommage à un homme qui a dédié sa vie à servir son pays. Le professeur Joseph Owona a laissé une empreinte indélébile grâce à sa contribution inestimable à travers l’enseignement, la transmission du savoir et sa carrière politique. Son parcours remarquable mérite notre plus profond respect. En tant qu’enseignant, le professeur Owona a partagé avec générosité les connaissances qu’il avait apprises. Il a formé des générations de jeunes esprits, guidant leurs pas dans le vaste monde du droit et de la politique. Son dévouement à l’éducation a contribué à façonner le paysage académique et intellectuel de notre nation. Mais le professeur Owona ne s’est pas contenté de transmettre son savoir. Il a également occupé de nombreux postes ministériels, démontrant ainsi son engagement envers le service public.

Sa contribution à la vie politique de notre pays a été exemplaire, culminant avec sa nomination au poste de secrétaire général à la présidence de la République. Sa capacité à gérer des responsabilités gouvernementales de haut niveau témoigne de sa compétence et de son dévouement envers l’avancement de notre nation. Sa carrière remarquable est une source d’inspiration pour nous tous. Elle rappelle que le dévouement, le travail acharné et la passion peuvent conduire à des réalisations exceptionnelles. Aujourd’hui, nous honorons la mémoire d’un homme qui a consacré sa vie à son pays. La nouvelle de son décès, survenu ce 7 janvier alors qu’il était en pleine forme il y a quelque temps, a surpris tout le monde.

C’était la dernière chose à laquelle on pouvait s’attendre, car il n’avait montré aucun signe de maladie lors de ses apparitions à la télévision camerounaise. Mais cela nous rappelle la fragilité du corps humain, et que la vie peut prendre fin à tout moment, même pour les plus robustes d’entre nous. Même sans l’avoir connu intimement, j’ai eu l’occasion d’approcher des personnalités dont le professeur Joseph Owona a été le maître de thèse. Tous l’ont décrit comme un intellectuel simple, analytique et visionnaire. Il a guidé de nombreux doctorants dont les thèses ont eu un impact retentissant dans le monde des sciences, laissant un précieux héritage culturel riche en couleurs. Aujourd’hui, il nous revient de rendre hommage à cette belle et courageuse tête de notre pays. Que son âme repose en paix et que nous lui témoignions le respect qu’il mérite.