Nécrologie : Le Pr Joseph Owona, L'ancien Ministre Et Membre Du Conseil Constitutionnel Est Mort

Camer.be a appris avec regret, la mort survenue cette soirée du samedi, 06 janvier 2024, du Prof. Joseph OWONA, des suites de maladie.

Des sources familiales rapportent que le professeur émérite de droit et doyen honoraire, a rendu l'âme au centre medico- chirurgical de Bordeaux en France.

Membre du Conseil constitutionnel du Cameroun, l'on rapporte que l'état de santé de Joseph OWONA n'était plus enviable depuis quelques mois, toute chose qui a commandé son évacuation vers la France hexagonale, pour un plateau technique plus approprié.

Malheureusement. Cela n'a pas pu sauver l'homme qui meurt quasiment à 79 ans ( né le 25 janvier 1945 ) " Le grand homme est parti. Notre père bien aimé et patriarche respecté, le Pr Joseph OWONA nous a quittés ce 6 janvier 2024. Paix à son âme", a écrit Mathias Éric OWONA NGUINI, fils de l'illustre défunt, lui-même professeur de Sciences politiques a l'université d'État de Yaoundé II - SOA, et non moins vice - recteur à l'université de Yaoundé I.

Joseph OWONA était avec Laurent ESSO, l'un des plus grands barons du régime BIYA, même s'il n'en a plus fait partie du gouvernement depuis 2004.

Le point commun entre les deux hommes était d'avoir occupé plusieurs postes ministériels et d'autres postes stratégiques dont le ministère de la Santé publique et le secrétariat général de la présidence de la République qu'ils ont occupés en commun.