CAMEROUN :: Nintcheu Jean Michel : « Navigation à vue budgétaire, quand tu nous tiens » :: CAMEROON

Ils viennent de déprogrammer la cérémonie des vœux au Palais de l'Unité, pandémie de covid-19 oblige.

Paradoxalement, le budget 2021 des frais de représentation, de fêtes et cérémonies officielles est passé de 58 à 70 milliards soit une augmentation de plus 12 milliards FCFA. Pourtant ils savaient bien qu'on allait toujours être en pleine pandémie de covid-19 en 2021 puisque toutes les prévisions allaient dans ce sens. À qui et à quoi servira donc cette augmentation de plus de 12 milliards FCFA ?

Navigation à vue budgétaire, quand tu nous tiens.