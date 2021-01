AFRIQUE :: Le Rev.L. Ebelle demande aux dirigeants du monde de lutter contre la pauvreté et non contre le Covid :: AFRICA

A travers une correspondance particulière, le révérend Darren Lambo Ebelle qui est par ailleurs journaliste de votre média, dénonce ce qu'il considère comme un plan ourdi par les dirigeants du monde, contre les populations. L'homme de Dieu réagit énergiquement face à l'annonce par divers systèmes de communication, d'une " Seconde vague plus meurtrière, du Coronavirus".

Parcourez plutôt l'intégralité de sa correspondance. Soucieux d'éviter un mélange de genres, il a dans les lignes qui suivent, endosser uniquement le costume de pasteur.

L'Adversaire (le Diable) a repris du service. Faire ce qu'il sait faire le mieux: semer et essaimer peur, frayeur, effroi, émoi et désolation.

Et les Chrétiens ( j'allais dire crétins), sont sur le point de mettre leur queue entre les jambes, se mettre au garde-à-vous.

Ils n'ont aucune ressource spirituelle ( parce ce que pas vraiment enseignés dans l'exactitude de la parole de Dieu, la parole de Dieu droitement divisée, mais plutôt sur des préceptes humains : la religion) pour rabrouer, congédier sans ménagement le Diable, lui demander avec autorité et une intelligence lucide, consciente et nourrie à la vraie parole de Dieu, d'aller se faire foutre avec ses produits commercialisés par ses agents du reste à la sincérité éprouvée ( mais la sincérité, l'aspect angélique et calme, n'est pas une garantie de vérité. Même les pires criminels sont aussi calmes et posés) . Le Diable, être spirituel, agit via ses agents, ses communicants. J'attire votre attention sur les différentes déclinaisons du nom de Satan. Ces noms- là traduisent , dévoilent chacun, l'un de ses caractères. Le Diable, l'Adversaire ( lire Job). Satan est toujours notre Adversaire, et jamais notre partenaire ( n'en déplaise à certains cercles philosophiques), le Malin, le Tentateur ( Évangile de Luc), l'Egorgeur, le Voleur , le Tueur, le Destructeur ( Évangile de Jean).

Les francs-maçons avec leur histoire de Coronavirus, contrôlent les vies des gens depuis plus d'un an ( qui contrôle votre cœur, vos émotions, vos sentiments, vous tient ).

Nous ( Chrétiens) avons réussi à repousser leurs assauts et depuis juillet, ils ont compris qu'ils ont perdu la bataille, parce que les gens sont parvenus à s'émanciper de ce commerce de la peur, pour reprendre une vie normale.

Le Diable revient plus subtilement, ( avec des intentions sincères. J'ai attiré votre attention sur les différentes déclinaisons de sa nature) à l'assaut depuis deux mois, et de plus en plus, les dirigeants du monde, fruit du système ésotérique, recommencent à répandre la peur à leurs gouvernés.

Les masques et autres n'ont protégé personne en Afrique. Sinon les Blancs avec leur discipline quasi congénitale, leur système sanitaire si performant, si avancé, n'auraient pas enregistré autant de centaines de milliers de morts.



Et puisque Dieu nous ( nous croyants) demande d'être soumis aux autorités, de leur obéir, puisque Dieu n'a pas un gouvernement sur cette Terre, je vous demande de vous soumettre aux mesures - barrières édictées par les autorités, tout en vous ouvrant spirituellement les yeux sur ce dont il est vraiment question : le Diable veut prendre le contrôle absolu sur les intelligences, à travers l'industrie de la peur. Le Diable veut confiner tout le monde dans la peur, pour mieux le contrôler, dicter le rythme et la cadence. Les populations du monde ont vécu dans une peur incroyable de la mort, une peur bleue pendant quatre mois, mais sont parvenues à s'en émanciper, au grand dam des commanditaires. Dites aux dirigeants du monde, aux grandes multinationales aux grandes fortunes mondiales, que la pauvreté, la promiscuité, tuent plus que tout autre chose. Dites- leur que le paludisme tue plus que toute autre chose ici. Dites- leur qu'un bébé de 08 mois est mort de paludisme à Bikok dans la Mefou et Akono ( région du Centre Cameroun) le 1er janvier 2021, parce que sa mère n'avait pas cinq francs CFA pour lui faire placer une perfusion.

Dites aux agents du Diable, de répartir équitablement la richesse mondiale, et de cesser de nous donner des chiffres d'affaires qui donnent du tournis à une population incapable de manger, de se loger décemment. Une population affamée et famélique. Dites-leur que la misère tue, et qu'elle est en tête du taux de mortalité dans le monde. Dites-leur de lancer l'opération " Un foyer pauvre, un capital d'un million francs CFA pour une activité génératrice de revenus", et le taux de mortalité baissera drastiquement dans le monde. Dites-leur de lancer une croisade contre la pauvreté, contre les guerres civiles qu'ils orchestrent partout, lesquelles font des millions de morts, si tant il est qu'ils sont amoureux de l'humanité.

Tenez sur le rocher ferme et inébranlable de la parole de Dieu, en vous ressourçant à Psaumes 91.

Ça a recommencé..

Voilà ça oooo, voilà ça...

" 2 ème vague de Corona, souche plus meurtrière... Patati, patati..

Pourquoi " plus meurtrière"? La première vague n'a pas atteint ses objectifs ?

Au nom des pouvoirs qui me sont conférés par Jésus-Christ, je repousse le Coronavirus, tout autre plan ourdi par le Diable et ses agents, hors du Cameroun, et demande aux populations, de ne pas croire en cette histoire farfelue, mais de respecter les mesures- barrières imposées par le gouvernement, afin de ne pas donner l'occasion au Diable de profiter par ce non- respect, pour frapper.

Je sais que beaucoup tenteront de tourner ce que je dis en dérision, mais je puis leur dire que la vie est essentiellement spirituelle, et qu'au-delà des félicitations aux uns et autres pour la gestion du Covid-19, l'Afrique a tenu ( tient ) parce que les Africains, hormis la classe aisée, n'ont jamais véritablement cru au Coronavirus. C'est cette bataille spirituelle - là qui nous a permis de confondre les agents du Diable et leur ruse. Mais je souhaite que vous meniez cette bataille, en connaissance de cause, avec une compréhension claire et limpide de la parole de Dieu, à ce propos. La parole de Dieu est la réponse de Dieu à tous les problèmes de l'humanité.

Soyez richement bénis, et n'ayez peur de rien, mais respectez toute mesure édictée par les autorités.

Rev. Darren Lambo Ebelle,

Docteur en Études Chrétiennes