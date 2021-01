CAMEROUN :: Vient de paraître: Exhortation poétique de Thierry Mbepgue Tafam :: CAMEROON

Cet ouvrage est une sorte de dévotion poétique qui ne fait contraste avec aucune religion dont le dogme central est la croyance à un être suprême à qui l’on a attribué la création du ciel, de la terre, de l’univers. La divine providence ou Dieu le père, puisque c’est de lui qu’il s’agit, à défaut des doxologies et des dithyrambes enchantés à sa gloire, mérite par reconnaissance pour ses bienfaits d’être célébré à travers des louanges, lamentations et adorations poétiques. Trouvez en cela la paix du cœur, de l’esprit et de l’âme...

Avant-propos

Les yeux larmoyants, avec le cœur meurtri et l’âme malade, je puise tout de même dans mes pensées profondes la force nécessaire pour exprimer à travers des vers toutes les peines et les joies qui illuminent et plombent le quotidien des humains. Puisque vos peines sont les miennes, vos joies également, je les ai ressenties tout au même titre que vous au plus profond de mon âme. Il suffit de lire le mot MON-DE à l’envers pour comprendre que nous vivons sous l’influence permanente du DE-MON et qu’il revient à nous, enfant de Dieu assujettis aux valeurs morales enseignées par la divine providence dans les livres saints - lesdites valeurs qui régissent le bon fonctionnement de ce monde dominé par le prince des ténèbres -, de tout faire pour échapper à son gourou. Il faut reconnaître la grandeur de Dieu, le magnifier, le glorifier et surtout l’élever au-dessus de toutes les créatures. Plusieurs religions le font déjà à travers des cultes, des prières, des chants de louanges et d’adorations. Mais moi j’ai choisi de célébrer la grandeur et la majesté de Dieu par la poésie, d’où l’existence de cet ouvrage intitulé Exhortation poétique.

Christian Blay, guide spirituel Ivoirien, au cours d’un échange à Abidjan m’avait dit ceci : «Thierry, tu as produit tellement d’écrits certes, mais sache qu’il te reste une pièce essentielle sans laquelle ta bibliographie ne sera jamais complète. Ecris pour la gloire de Dieu le créateur, celui-là même qui t’inspire au quotidien. Ecris pour implorer sa miséricorde pour ces humains dont les âmes souffrent de leur ignorance». Si le poète a la capacité de ressentir les émotions, les douleurs des autres, s’il peut ressentir et subir la souffrance de l’humanité, il devrait être également capable de partager son ressenti par écrit. L’homme de Dieu Christian avec raison de me rappeler que la reconnaissance à celui qui nous protège et nous inspire au quotidien devrait être la genèse de toute carrière. Ce monde dans lequel nous vivons souffre de l’ingratitude des Hommes. Oui les humains ne sont pas reconnaissants de tous les bienfaits du très haut à leur égard, sinon ils le magnifieraient sans cesse.

Exhortation poétique est un recueil de poèmes qui célèbrent la grandeur et la majesté de Dieu, cet être suprême, créateur du ciel et de la terre. Je partage avec vous dans ce recueil mon amour pour le très haut, les lamentations de la veuve et l’orphelin, le sacrifice consenti par le père par amour pour nous. Trouvez en cela la paix du cœur, de l’esprit et de l’âme.

Exhortation poétique

L’auteur: MBEPGUE TAFAM Thierry

