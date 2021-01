CAMEROUN :: Miss Orangina: La Miss Orangina 2020 enfin dévoilée :: CAMEROON

Elle a été présentée ce mercredi 30 décembre au cours d'une conférence de presse

Julie Urielle Tchuente est la nouvelle Miss Orangina. A 21 ans , la jeune étudiante de médecine où elle est en cinquième année est donc celle qui a le plus répondu aux attentes et aux exigences du très avisé jury de ce concours de beauté.

Les responsables de la société anonyme des Brasseries du Cameroun et plus précisément de la marque Orangina ont tenu a dévoiler devant les hommes et femmes de média de la ville de Douala celle qui sera leur ambassadrice tout au long de l'année mais aussi ils ont saisi cette occasion pour présenter la nouvelle vision de ce concours de beauté.'' L'édition 2020 de Miss Orangina a été une édition spéciale.

Si ce concours a toujours été une tribune pour présenter la jeune femme africaine dans toute sa splendeur et sa beauté, l'édition 2020 se veut être une édition de transition où nous avons voulu ressortir autre chose que la beauté voilà pourquoi nous sommes allés sur le leadership féminin , la motivation , sur le développement personnel , sur le women empowerment parce-que nous pensons que si la femme africaine est belle, on doit montrer autre chose que la beauté'' précise l'un des responsables de la marque Orangina.

La jeune Julie Tchuente qui vient d'être couronnée compte se servir de son nouveau statut de Miss Orangina pour mettre sur pieds son projet de lutte contre les grossesses précoces chez la jeune fille camerounaise.



Il faut noter que si la conférence de presse était le parfait prétexte pour dévoiler aux yeux du public la Miss Orangina 2020, c'était aussi l'occasion idoine pour les SABC de dévoiler le nouveau logo de ce concours de beauté qui va prendre un nouveau départ à partir de cette édition puisque désormais on ne parlera plus simplement de Miss Orangina, mais plutôt de Miss Orangina women award. Une façon plus Oranginale de célébrer la femme africaine dans toute sa splendeur.