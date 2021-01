CAMEROUN :: Les vœux 2021 du Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P) :: CAMEROON

Bonne Année 2021 à Tous les Défenseurs des Droits Humains au Cameroun, en Afrique Centrale, et partout ailleurs sur le continent, qui sensibilisent notamment sur la question ô combien délicate des détentions arbitraires et des prisonniers politiques, soigneusement évitée dans les relations bilatérales avec des dictatures qui se flattent d'être des "modèles de démocraties apaisées".

Que NON!

En 2021 comme les années précédentes, notre combat continuera, parce que nous n’abandonnerons jamais les victimes au bon vouloir des bourreaux au Cameroun, en Afrique centrale, partout ailleurs sur le continent et même dans le monde notamment les territoires sous occupation de la Chine (Hong Kong, Tibet, Xinjiang, etc...).

En cette nouvelle année nous formulons le vœux d’une libération immédiate de tous les prisonniers d’opinion dans cette partie du monde, et particulièrement au Cameroun où ils sont officiellement présentés comme des prisonniers de droit commun, alors qu’ils répondent tous aux critères objectifs établis par notre organisation.

Devoir en effet présenter au quotidien la vraie nature dictatoriale de régimes qui se présentent à la face du monde comme des modèles de « démocraties apaisées », rappeler l’élimination judiciaire et carcérale que leurs créateurs réservent systématiquement à leurs rivaux potentiels désignés comme des « prévaricateurs de la fortune publique » ou des "terroristes"…n’est hélas pas toujours un exercice facile sous le tintamarre des propagandes officielles et l’achat systématique des consciences.

MESDAMES, MESSIEURS,

Nous vous invitons à toujours mettre des noms et des visages derrières les discours convenus sur le respect des droits de l’homme et la conformité aux institutions démocratiques en Afrique centrale, notamment lorsque les dictatures en place depuis des décennies prétendent comme au Cameroun mener une lutte sans merci contre la corruption hélas souvent à tête chercheuse, faite d’accusations cousues de toutes pièces, de procès kafkaïens, et de condamnations arbitraires en cascade (les fameux procès à tiroirs).