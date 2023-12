Cameroun :: Association Cri Du Cœur 2023: Rapport D'activités :: Cameroon

Les activités de l’Association CRI DU COEUR pour le Cameroun débutent avec l’arrivée au pays de la Duchess Mafo Patricia dit Maffeuh Djouka, le 15 juillet 2023. C’est alors que commence la prise des paramètres, les achats divers, le déballage des paquets et autres visites aux partenaires locaux de l’association, notamment, le couple FOKOU Bernard au sujet de la démarche à suivre pour la Colonie des Vacances by Village Vacances 2023 ; la rencontre au Suita Hôtel (4 étoiles) au Carrefour Bastos à Yaoundé ; le tête à tête avec le PDG de Prestige Pro au Château de Ngoa-Ekellé à Yaoundé ; la rencontre avec les responsables de Witty, le chocolat de l’heure.

Comment ne pas rappeler cette gigantesque rencontre avec les très hauts ou encore avec monsieur le PDG de FOTRANS, responsables du Groupe BOCOM avec à la tête le Père BOCOM, papa BOGNE Dieudonné ; la rencontre avec monsieur le PDG de CONFEX OIL, papa TCHOPTET entre autres. Il convient de souligner le partenariat avec la CRTV-Télé qui a accordé un plateau spécial à notre association avant d’envoyer sur le terrain une forte équipe pour la réalisation des reportages, interviews et autres Magazines.

Après les différentes rencontres et les réunions du Comité d’Organisation, les choses sérieuses peuvent commencer.

ETAPE 1 : REGION DE L’OUEST-CAMEROUN

Dans la région de l’Ouest-Cameroun, trois activités majeures sont menées dans plusieurs villages et départements.

La Journée de la Femme Dynamique Africaine

La Journée de la Femme Dynamique Africaine qui est une véritable innovation s’est déroulée le 14 juillet 2023. Elle a offert à l’association CRI du Cœur l’opportunité de rendre hommage aux femmes, à nos mères et sœurs qui œuvrent sans relâche pour la paix, la sécurité et la concorde. En effet, elles font la paix, l’entretiennent et la cultivent dans nos foyers, nos écoles, nos centres religieux, nos marchés et à travers nos frontières. À travers l’organisation de cette journée, l’on s’est rendu à l’évidence que les femmes ont toujours contribué à la société et leur rôle dans le développement de l’Afrique est crucial. Les femmes africaines, l’on l’aura compris, ont un impact significatif dans de nombreux domaines, tels que l’éducation, les soins de santé, l’agriculture, l’entrepeneuriat et la politique. Pour cette année, la Journée de la Femme Dynamique Africaine a été l’occasion de faire connaitre l’association CRI DU CŒUR et recruter les bénévoles ainsi que les donateurs de l’association.

Le Grand Prix Culturel de la Jeunesse

Le Grand Prix Culturel de la Jeunesse est lancé le 22 juillet 2023 à la place du Marché de Bansoa Chefferie, notamment à l’Ecole Publique. Après la réunion technique des responsables pour définir les critères et barèmes de notation, le temps est à l’action : les enfants sont repartis en ateliers suivant leurs choix dans les listes d’inscription. Un coaching est mené sur le plan de la technique par Monsieur FOTA Yan, spécialiste des œuvres artistiques et sur le plan de la communication par Monsieur WAFEU MBAH Armand Joël, Spécialiste en Communication. Ceci est l’occasion de développer chez les jeunes artistes les aptitudes et les attitudes nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Au terme de cette opération qui a vu la participation d’une cinquantaine de jeunes artisans, les plus méritants ont été récompensés et tous les autres ont eu des prix de participation par l’entremise d’un jury digne de confiance, tout ceci dans une ambiance de fête des grands jours avec la prestation de plusieurs artistes musiciens de renom et une foule de spectateurs.

La Colonie de Vacances

L’arrivée des enfants, leur accueil et leur installation se font dans un cadre de rêve qu’est le domicile de papa FOKOU Bernard à Bansoa. Les enfants, comme d’habitude, sont émerveillés. Les encadreurs, Maffeuh Napgouong MKT International, maman Gisèle, tata Sidoine, la petite Julie, Secrétaire de l’association avec à la tête Maffeuh Djouka Duchess Patricia se sont immédiatement mises dans leurs rôles de conseillères, de coaching mais surtout de mamans pour ces enfants. Des conseils sur leurs comportements pendant leur séjour leur sont prodigués. Les activités qui ont meublé leur séjour étaient entre autres :

Les prises de petits déjeuners ;

Les repas ;

Les chants et danses ;

Les excursions dans les chefferies traditionnelles (Dschang, Banock-Bansoa, chefferie Supérieure Bansoa) ;

L’organisation d’une soirée récréative avec des play-backs, prestations de nos enfants.

En tout état de cause, il s’agissait des moments de détente, d’éducation et d’instruction.

La Marche Sportive, Découverte et Gourmandise

Les Sentiers battus se sont déportés de tous les coins de la région de l’Ouest pour l’esplanade de la Chefferie Supérieure Bamougoum où le lancement devait être donné par le duo Roi des Bamougoum / Roi des Bansoa, le 30 juillet 2023 dès 6 h du matin.

Au cours de cette marche de ralliement qui a traversé deux villages à savoir Bamougoum et Bansoa avec des arrêts dans les différentes Chefferies de villages et de quartiers, rappelons que du pain bien garni au chocolat est gracieusement offert par la Société WITTY à tous les points d’arrêt (Station), un buffet aux mets traditionnels apprêté par chaque Chef de village et de quartier et en même temps, le Groupe BOCOM procède aux dons d’objets divers, notamment : briquets pour allumer du feu, bouteilles de Gaz domestique. Cette activité a vu la participation d’environ 400 marcheurs. À son terme, plusieurs prix ont été remis et les cœurs des uns et des autres ont battu très fort.

ETAPE 2 : REGION DU SUD-CAMEROUN

La deuxième étape de cette année était la région aux trois frontières, la région du Sud, une étape baptisée Village Vacances 2023. Son slogan était Feu à volonté. Ici et une fois de plus, l’association Cri du Cœur a mis les petits plats dans les grands. Il s’est agi exactement d’une causerie éducative dans deux arrondissements de cette région : Ngoulemakong et Mengong. Rappelons que l’étape de Mengong du 05 août a eu quelques perturbations dues aux problèmes internes à la localité. Cependant, la forte équipe de Cri du Cœur en a saisi l’occasion pour poser les bases de la prochaine rencontre. Cependant, à Ngoulemakong le 06 août, c’était de l’effervescence, des sensations fortes, de l’apprentissage à travers les différentes causeries éducatives. C’est ainsi que l’excellence scolaire a été primé au terme des activités.

ETAPE 3 : REGION DU LITTORAL-CAMEROUN

Du 10 au 12 août 2023, la caravane s’est déportée à Mbanga, région du Littoral, département du Moungo. La dynamique équipe conduite des mains de maitre par Duchess Patricia a ici procédé aux Causeries éducatives. Il a été remarqué que la jeunesse de la localité a accordé beaucoup d’importance aux leçons véhiculées par notre association. En tout état de cause, à Mbanga, ça a bougé fort, ça a marché et ça a fait fort ! rendez-vous a été pris pour l’année prochaine avec d’autres surprises.

En conclusion, pour cette édition, le dévouement était total. Les hommes et femmes de Cri du Cœur ont chacun à sa manière apporté sa pierre à la construction de l’édifice et afin que plus en plus l’on ne cueille ici que des fruits bien murs.