Le palais de justice dans une certaine Afrique, c'est l'endroit où tous les tyrans construisent la terreur morale pour compléter la violence physique qu'ils exercent sur leurs adversaires politiques les plus irréductibles. C'est donc l'endroit où selon eux, l'opposant doit mourir de peur.

Pourtant c'est l'endroit où Olivier Bibou Nissack , porte-parole de Maurice Kamto , a choisi pour dire en regardant le Juge droit dans les yeux que « Paul Biya doit partir ».

Ce faisant, Olivier Bibou Nissack dompte la peur et la rejette pour faire valoir son droit constitutionnel d'avoir une opinion politique. Demander le départ de Biya en est une... C'était ce mardi 29 décembre2020.

Ce genre de demande est d'ailleurs formulée chaque jour dans toutes les démocraties du monde sans que cela n'entraîne le kidnapping de leurs auteurs. Si le Cameroun est une démocratie, Olivier Bibou Nissack et ses Camarades ne peuvent qu’être libérés. À moins que la justice Camerounaise trouve un intérêt à montrer au reste du monde que le Cameroun est tout, sauf une démocratie.

Lisons-le :

« Celui qui a été kidnappé et se trouve devant vous ici ce n'est pas BIBOU NISSACK le citoyen dont le patriotisme est reconnu et apprécié y compris de ses adversaires politiques.

Celui qui est devant vous dans cette affaire c'est BIBOU NISSACK le Porte-parole du Président Élu Maurice Kamto. C'est celui qui le premier a dit "Paul Biya doit partir". Et puisque nous y sommes je le réitère ici avec force devant vous monsieur le Président : Paul Biya doit partir !! Et je le dis d'autant plus que vous et moi monsieur le Président savons que je ne commets aucune infraction en disant "Paul Biya doit partir" ! je suis donc heureux et le cœur léger de dire ici à l'abris du droit et de l'arbitraire "Paul Biya doit partir" car ce faisant j'exerce un droit constitutionnel garanti lié à l'expression de mes opinions »