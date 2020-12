CAMEROUN :: Université de Yaoundé I : 13 502 703 000 FCFA de budget en 2021 :: CAMEROON

C'est l'information majeure qui se dégage de la session ordinaire du conseil d'administration tenue ce lundi, 28 décembre 2020.

Cette dernière qui était consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de performance et du budget de l'exercice 2021, s'est tenue au sein de l'institution académique, sous le présidium de Mme Mengué Zomo née Ntyam Ondo Suzanne la présidente du conseil d'administration ( Pca) de l'université de Yaoundé I.

Le Prof. Maurice Aurélien Sosso le recteur de l'Université de Yaoundé I qui rapportait les points inscrits à l'ordre du jour, a indiqué que 298 thèses de Doctorat PHD, ont été soutenues en 2019 - 2020, dans la mère des universités camerounaises. " En 2019 - 2020, nous avons recruté 267 enseignants par recrutement spécial prescrit par le chef de l'État Son Excellence Paul Biya", et de poursuivre que "l'Université de Yaoundé I devra contribuer de façon lisible, visible et audible à l'innovation technologique et scientifique, à la compétitivité de l'économie en vue de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035".

Pour le recteur de l'Université de Yaoundé I qui était face au conseil d'administration, et qu'entouraient ses principaux collaborateurs, "dans le contexte actuel de Covid-19 et face à la sempiternelle question de la massification des effectifs des étudiants, nous avons constitué un modèle pédagogique hybride associant les enseignements en mode présentiel et en mode distanciel".

" Enfin, le Conseil félicite le Recteur et son équipe, pour la qualité des documents présentés et le travail effectué au cours de l'exercice précédent", peut-on lire dans le communiqué final signé Mme Mengué Zomo née Ntyam Ondo Suzanne, Pca de l'université de Yaoundé I.