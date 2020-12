CAMEROUN :: Vivre-ensemble : Fadil Bayero oeuvre à la cohabitation pacifique des religions :: CAMEROON

Musulman de souche, le Dr. Mohamadou Fadil Bayero, superviseur général de la Communauté du Grand Nord ( CGN), a pourtant encadré et accompagné le Père Noël Danwé de l'église anglicane apostolique dont la cérémonie d'ordination sous-diaconale, a eu lieu le 26 décembre 2020.

Foule immense samedi dernier, à l'esplanade du quartier général de l'église anglicane apostolique, sous la houlette de l'archevêque de l'église anglicane apostolique de Nkongsamba, Robert Bellarmin. En ordonnant le Frère Noël Danwé qui est désormais Père Noël Danwé, l'officiant du jour a recommandé à ce dernier, d'adopter la fidélité dans sa charge sacerdotale confiée par Dieu.

C'était aussi le lieu de rendre grâce à la CGN ainsi qu'au Dr. Fadil Bayero son superviseur général, pour l'œuvre abattue chaque jour, pour l'inclusion et le vivre-ensemble des communautés religieuses et sociologiques du Grand Nord. L'encadrement et et l'accompagnement permanents du Dr. Fadil Bayero, ont largement contribué à l'aboutissement du processus ayant conduit à l'ordination sacerdotale de Noël Danwé, en ce samedi 26 décembre 2020. L'archevêque a demandé au nouveau diacre exorciste, d'être une lampe, un modèle à l'image de son parrain, le Dr. Fadil Bayero, prospère et intègre homme d'affaires industriel, ancien maire de Douala 3 ème, haut cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc), et surtout, soutien inconditionnel de la politique d'unité nationale du chef de l'État Paul Biya.

C'est fort de cette marque de fabrique du superviseur général de la CGN, qu'imams, pasteurs de plusieurs congrégations religieuses, autorités administratives et traditionnelles, ont assisté à la cérémonie d'ordination du pasteur Noël Danwé. Ces derniers ont d'une seule voix, magnifié le vivre-ensemble, et annoncé les couleurs d'une nouvelle approche plus fédératrice, des relations entre différentes communautés.

Bonté, justice et vérité, ont été enjointes au pasteur Noël Danwé, par l'archevêque Robert Bellarmin de l'église anglicane apostolique de Nkongsamba, lequel a demandé au nouveau oint, d'être une lampe et un modèle, à l'exemple de son parrain, Dr. Fadil Bayero. Une vision qui sera bonifiée par l'intervention de Françoise Etoa, présidente fondatrice de la maison de la francophonie de Bata en Guinée- Équatoriale, et surtout, présidente de l'Ong caritative et d'essaimage de la langue française, Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française. Chevalière de l'humanitaire et femme au cœur d'agneau, Françoise Etoa qui est la promotrice du projet de construction de la supérette solidaire de Mora ( département du Mayo - Sava, région de l'Extreme-Nord Cameroun), a présenté cette œuvre humanitaire qui devrait permettre aux femmes précipitées dans la précarité à cause des affres de la secte Boko Haram, de se refaire une vie, par diverses activités lucratives. Une initiative fort appréciée par le Dr. Fadil Bayero, ce d'autant plus que le projet de construction de supérette solidaire par Françoise Etoa, entre en droite ligne des activités de la CGN dont l'obsession de Fadil Bayero son superviseur général, est le bien-être des populations du Grand Nord en particulier, et celles du Cameroun en général.

L'heureux événement a été clôturé par une exhibition artistique qui a trahi la riche diversité culturelle du Grand Nord, avec des danses Massa, Guiziga, avec en prime, la très attendue danse du guerrier, le Gourma, une spécialité des Toupouri.

Avec le Dr. Fadil Bayero le superviseur général de la Communauté du Grand Nord, Moudjahidine de l'humanitaire, le vivre-ensemble, la cohabitation pacifique des communautés religieuses, ont un fier et valeureux ambassadeur.