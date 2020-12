FRANCE :: SWANN BELEMBETE UN PUISSANT CAVALIER A LA RECHERCHE DE SPONSORS

Swann n'a que 21 ans et déjà plusieurs fois champion dans sa catégorie.

Le saut d'obstacles est sa passion.

Alliant sport et étude, il a su s'imposer dans des écuries et grâce au travail, la passion et le soutien de la famille, ce Franco Camerounais est aujourd'hui à la recherche d'un mécène, d'un sponsor pour finaliser son rêve de gamin.

Celui d'intégrer enfin l'équipe de France ou alors servir dans les couloirs des grandes compétitions Olympique, son pays d'origine qu'est le Cameroun.

Nous l'avons suivie le temps d'un échauffement à Saint Etienne sur la CHALARONNE une petite commune en région Rhône Alpes près de Lyon, le jeune Swann qui nous raconte sa passion et ses multiples ambitions autour de l'équitation, qu'il affectionne tant.