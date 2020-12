Déclaration de circonstance du MPDR sur la situation en Centrafrique :: CENTRAL AFRICAN

En Centrafrique se joue le destin de l’Afrique centrale et d’une Afrique effectivement indépendante, digne et émancipée. Le Cameroun doit soutenir sans réserve, le Gouvernement légal et constitutionnel du Pr. ANGE FAUSTIN TOUADERA

Le MPDR, en parti responsable, effectivement panafricain, patriote et nationaliste, ne manie pas la langue de bois, ne joue pas d’opportunisme, et ne recule pas devant la vérité face aux enjeux déterminants, cruciaux et ouverts. Nous le faisons au plan national, et international, nous le faisons et le ferons toujours.

Le MPDR n’accepte et n’acceptera jamais, ni transition ni négociation avec les forces du mal, du désordre, de la haine et des obscurantismes ethniques.

Le MPDR informe ceux qui l’ignorent, qu’en Centrafrique, à nos portes, se joue le destin de l’Afrique, mettant en exergue tous les ingrédients de nouveaux enjeux ainsi que de nouveaux rapports des forces régionaux et mondiaux. C’est un mélange du drame martyrisant des Ruben Um Nyobe, patrice Lumumba, Thomas Sankara et Pascal Lissouba.

Le MPDR rappelle que notre pays a toujours mis en œuvre une diplomatie pragmatique et conséquente, de présence et de participation, mais également de décision et de détermination, avec calme et résolution. En 1975, c’est la voix du Cameroun qui fit basculer le rapport des forces au sein de l’OUA, et permit l’admission de l’Angola progressiste puis le commencement de la fin des forces racistes, colonialistes et impérialistes en Afrique Australe.

Le MPDR souhaite que le Cameroun soutienne fermement et résolument, le gouvernement constitutionnel, légal, engagé, progressiste et panafricaniste du Pr. Faustin Ange Touadera, en bute à des revanchards, des génocidaires et résidus patentés du néocolonialisme.

Le MPDR appelle toutes les forces éprises de paix et honnêtement soucieuses du destin heureux de l’Afrique, à soutenir le Président centrafricain candidat à sa succession.

Le MPDR invite l’ONU, la France ainsi que toutes les puissances du Conseil de sécurité, à prendre toutes leurs responsabilités.

Le MPDR soutien et approuve les initiatives salutaires du Rwanda frère ainsi que de la Russie, et exhorte le peuple Centrafricain à mettre en déroute le nervis, criminel et chef de guerre Bozizé et sa clique de voyous, de drogués, de chiens de guerre et de trafiquants.

Le MPDR, demande à l’Union Africaine, de se prononcer clairement et de s’investir honnêtement derrière Faustin Ange Touadera, dont le bilan plaide largement pour la paix, le dialogue et la réconciliation.

Le MPDR condamne fermement la démarche opportuniste de Monsieur Anicet-Georges Doguelé, et félicite sincèrement Martin Ziguélé pour sa clairvoyance et son patriotisme.

Vive l’indépendance et l’unité de la République centrafricaine

Vive la Paix, le Progrès et le développement de ce pays frère

Vive le Dialogue et la Réconciliation

Vive l’amitié entre le Cameroun et la Centrafrique

Vive l’Amitié entre les Président Paul Biya et Faustin Ange Touadera

Vive la dignité de l’Afrique solidaire, nationaliste et panafricaniste

Vive la paix

Vive le MPDR

Yaoundé, le 24 Décembre 2020

SHANDA TONME

Président, Médiateur Universel