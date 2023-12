Coopération Belgique-Cameroun: Dialogue Constructif Entre Entités Judiciaires Et Consulaires :: Belgium

Le 14 décembre 2023, une journée d’échanges fructueux a eu lieu entre plusieurs entités, dont l’ADECAT (Association Des Employés Communaux de l’Arrondissement judiciaire de Tournai), l’Ambassade du Cameroun, l’Office des Etrangers, le Parquet de Mons et le service d’Etat-civil du Consulat général de France à Bruxelles.

Cette rencontre, orchestrée par l’ADECAT, a rassemblé divers intervenants clés, notamment les représentants de l’Ambassade du Cameroun à Bruxelles, l’Office des Etrangers et les magistrats du Parquet de Mons. Également présents, les membres du service d’Etat-civil du Consulat général de France à Bruxelles ont enrichi cet échange.

L’ADECAT, une association établie en 2008 regroupant le Parquet de Tournai et les employés communaux de 18 communes de l’arrondissement judiciaire, organise des réunions trimestrielles visant à résoudre les problèmes rencontrés par les services d’État civil et de la Population des communes affiliées.

Lors de cette journée, le Ministre Conseiller Olivier KENHAGO TAZO a saisi l’opportunité pour mettre en avant les atouts du Cameroun et pour évoquer l'état de la coopération entre le Cameroun et la Belgique depuis les années 60.

Cette coopération revêt une importance particulière, avec environ 500 ressortissants camerounais dans cette région belge. Ces compatriotes, représentant divers domaines tels que les affaires, la médecine, l'ingénierie, ou encore le droit, font l'objet de louanges de la part des autorités belges pour leurs contributions positives dans la région, comme l'a souligné l’ADECAT.

Les échanges ont débuté par une présentation des services consulaires de l’Ambassade du Cameroun à Bruxelles, suivi de discussions portant sur des sujets d’intérêt commun tels que les procédures d’état civil telles que la reconnaissance d’un enfant, l’enregistrement des mariages ou des divorces. L’objectif principal était de renforcer les connaissances mutuelles et la coopération entre les différentes entités.

Les interventions du Premier Conseiller Régine Aurore NGONGUE sur l’état civil camerounais et de Christine Scholastique BISSOU-NGUE sur le système éducatif du Cameroun ont enrichi ces échanges.

La présence appréciée des responsables de l’Office des Etrangers à la conférence, qui s’est déroulée à Leuze-En-Hainaut, a été soulignée pour la qualité des débats et l’ambiance constructive qui les a caractérisés.

Mme Valérie LEBAILLY, responsable du service d’état civil de la ville d’Ath et Présidente de l’ADECAT, a exprimé sa satisfaction quant à cette rencontre. M. Oswald HERMANN GNOWA, initiateur de cet événement et responsable du service Etrangers et d’état civil de Frasnes-lez-Anvaing, a été salué pour cette initiative qui a reçu un accueil positif de la part des participants.

À la clôture de ces échanges, le ministre conseiller KENHAGO TAZO a exprimé sa satisfaction quant au dialogue instauré et a exprimé le souhait de voir ces échanges se poursuivre et s'élargir à d’autres partenaires belges.