Canada :: Hommage Du Ccd À Un Digne Fils Du Cameroun : Le Dr. Albert Nana Sandjo

La terre sacrée de nos ancêtres camerounais va se refermer sur toi, digne fils et compatriote camerounais.

Celui-là que ses parents ont nommé en 1972 Albert NANA SANDJO, après qu'il soit venu au monde le jour du 25 octobre à Mbalmayo au Cameroun...

Et qui, après un très brillant parcours scolaire et académique à Mbalmayo et à Yaoundé au Cameroun, a poursuivi ses études en Allemagne avant de s'installer définitivement au Canada où il était réputé pour être un mathématicien et universitaire de haut vol... Un de ceux-là qui contribuent à donner de l'éclat à l'image du Cameroun, ce « pays-continent » tant abîmé...

Mais bien qu'ayant connu une carrière professionnelle très riche et dense, il est cependant resté un homme meurtri dans son esprit car il a aussi longuement travaillé sur une équation qui est restée insolvable de son vivant, à savoir:

Comment faire pour redonner à son très cher pays natal le Cameroun les couleurs et rayonnement qu'il a connus durant sa tendre enfance ?

Il aura essayé et pesé de tout son poids pour faire avancer la lutte pour un changement sociopolitique au Cameroun.

Homme de terrain, il savait aussi l'être en plus de la réflexion à laquelle il savait de façon scientifique et méthodique y prendre part...aussi bien dans le cadre du CCD où il était MEMBRE D'HONNEUR, que dans les autres cadres de militantisme pour un développement et un changement démocratique au Cameroun.

Sa brillante participation aux manifestations du GAME OVER de la Diaspora Combattante Camerounaise des 21 et 22 juin 2019 à Washington aux USA au sein de la délégation du CCD reste un temps fort de son déploiement sur le terrain.

Le Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD) et la Diaspora Combattante réitèrent leurs profondes condoléances à sa tendre épouse, ses enfants ainsi que ses frères et sœurs.

Nous, frères de lutte pour un changement au Cameroun, nous inclinons devant ta mémoire tout en priant le bon Dieu afin qu'il t'accorde un repos éternel.

Que la terre de nos ancêtres te soit légère.

La Patrie ou la mort, nous vaincrons !

L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons !

Fait à Paris et en Diaspora, le 15 décembre 2023

Pour le CCD et la Diaspora Combattante

Le Général-Président Robert WANTO