Ils ont reçu leurs récompenses au cours de la première édition de ''la nuit du barman'' ce dimanche 20 décembre 2020 à la salle des fêtes d'Akwa

La salle des fêtes d'akwa était noire de monde hier un peu après 20heures. Comme initialement annoncé lors de la conférence de presse donnée par Hervé Nana ( le directeur de publication du magazine gratuit ''la voix du barman'') il ya quelques semaines, la nuit du barman, initiative qui récompense les meilleurs travailleurs des débits de boissons et autres snack bars de la ville de Douala a répondu aux attentes du public.

Le président du syndicat national des exploitants des débits de boissons a voulu à l'occasion des cinq ans du magazine gratuit la voix du barman marquer le coup en récompensant ceux qu'il considère comme '' la petite main de l'économie'' camerounaise

Les abonnés des lieux de loisirs de la capitale économique camerounaise avaient la possibilité de voter pour leurs candidats préférés sur la page Facebook de La Voix du Barman. Leurs voix comptaient à 75% et celles du jury à 25%. Des portiers aux serveurs, en passant par les managers et les Dj, les meilleurs de chaque catégorie ont décroché un prix et des lots offerts par les partenaires de l’évènement.

Hervé Nana en a profité pour présenter le tableau sombre de ce secteur d’activité pourtant juteux. Pour le leader associatif, les débits de boissons et snacks bars ont une durée de vie maximale de 10 ans dans notre pays. « Les snacks ont un avenir très sombre au Cameroun. Aucune boite de nuit n’est à dix ans d’existence », constate-t-il. C’est le même sort qui est réservé aux snacks.

Malgré les nombreuses difficultés sur lesquelles le promoteur n’a pas insisté, les plus persévérants ont été couronnés. « Soyez fiers d’être barmen. Soyez fiers d’exercer votre activité », a encouragé Hervé Nana, avant de partager le gâteau d’anniversaire de son magazine avec ses illustres invités. Après cette première édition, le comité d’organisation compte étendre le concept au niveau national.