Le Médiateur Universel, Président de la Commission interpelle Monsieur Ismaël Bidoung MKPATT Ministre de la Culture



Objet : Requête aux fins de clarification relativement à la tenue de la dernière assemblée générale élective de la société des artistes de l’art musical

Monsieur le Ministre,

En vous renouvelant nos compliments, nous sollicitons votre bienveillante autorité, pour apporter des clarifications relativement à la tenue de la grande messe des artistes musiciens.

Il nous revient en effet de plusieurs sources, que contrairement aux textes existants, l’assemblée n’aurait pas été convoquée par les hauts responsables régulièrement élus, mais par l’autorité de tutelle.

Nous sommes pressés de nous rassurer de ce que, la tutelle n’a pas outrepassé ses pouvoirs, en piétinant l’indépendance de l’institution. Nous saisissons l’occasion pour rappeler que l’autonomie de gestion et l’indépendance des associations ainsi que des instances de regroupement et d’émancipation corporatistes, constitue une des plus visible et des plus précieuses des conquêtes démocratiques des années de braise.

Nous vous remercions d’avance pour votre prompte et diligente réaction.

Haute considération citoyenne..

SHANDA TONME