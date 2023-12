Gabon :: La Transition Doit Être Intemporelle

"Une transition ne peut pas égaler la durée d'un mandat". C'est Mme Paulette Missambou, la présidente du sénat éponyme du régime en place actuellement au Gabon qui fait cette déclaration ce matin sur les antennes de RFI. Une transition politique doit être entendue comme quoi ?

Dans le contexte des Etats croupions africains, comme la période inconstitutionnelle qu'un régime d'exception se donne pour restaurer un ordre politique accepté par la majorité du peuple dans un pays où cet ordre n'existait pas ou plus. Dans cette définition, il y a plusieurs mots clés qui sont : période inconstitutionnelle, régime d'exception, restaurer, ordre politique accepté, majorité du peuple, et, n'existait plus.

Reprenons ces mots en leur donnant le sens qu'ils doivent avoir dans un contexte qui sort de l'ordinaire. "Inconstitutionnelle" veut dire non encadré par la loi. "Régime d'exception", veut dire un système politique qui est au dessus de la loi. "Restaurer" veut dire, remettre en place dans les règles de l'art, une chose qui avait perdu son lustre. "Ordre politique accepté" veut dire qui tient compte des équilibres nécessaires et qui le nécessaire assentiment de la majorité. "Majorité du peuple" veut dire, qui obéit à la loi souveraine du plus grand nombre. Et enfin, qui "n'existait plus" veut dire dont on avait malheureusement privé le pays pour son harmonie et son équilibre.

Avec un tel catalogue de choses à réaliser et d'objectifs à atteindre pour le bien commun, comment peut-on dire comme le fait Mme Missambou qu'une instance qui a pris sur elle de le faire, ne peut pas égaler la durée d'un mandat présidentiel ? Le temps d'une transition n'a absolument rien à voir avec la durée d'un mandat présidentiel. Le premier s'inscrit dans l'exception entendu comme la nécessité de recréer durablement un état de choses qui avait été rompu ou qui était devenu obsolète. Et tout le monde sait que détruire est plus facile que construire. Et ici, il s'agit d'entreprendre à reconstruire de manière durable un peu comme on le fait pour des ouvrages antisismiques dans les pays où les plaques tectoniques sont en permanence en action.

Au Japon notamment. Les politiques en Afrique ont tort de juger les bouleversements qui s'opèrent dans les pays du continent où des coups d'État ont eu lieu pour la restauration d'un ordre politique nouveau et durable. Le temps de ce genre de processus est logiquement plus long que le temps d'un mandat présidentiel qui s'effectue lui dans le cadre d'une situation politique normale.

Ce qui est important dans un tel mandat, c'est la mise en œuvre dans un temps préalablement défini, d'un programme proposé au peuple souverain. Alors que dans une transition dont le but est de restaurer ce cadre inexistant, il n'est pas aisé de définir avec la précision d'un métronome, compte tenu d'une part, de la difficulté à surmonter, et, d'autre part, de l'importance de l'objet, le temps que cela peut prendre.



Après l'effondrement de l'Empire Ottoman, les artisans de la restauration de la Turquie moderne avec à leur tête l'institution militaire dirigée par Mustafa Kemal, n'avaient aucune contrainte temporelle. C'est l'atteinte du résultat qui était le plus important et non pas le temps que cela allait prendre. C'était logique et on voit aujourd'hui ce que cela a donné. Les restaurateurs négro-africains doivent s'en inspirer.