France :: Liliane Dando Ingenieure Environnementaliste Parle Du Dernier Congres Des Vutes.

“Nous n’avons pas pu la retrouver avant le congrès des Vutés du Cameroun. Liliane Dando était totalement absorbée par les préparatifs des festivités, où elle avait pris la lourde responsabilité de guider les Miss vers l’idéal du succès. Ce n’est que hier soir que j’ai pu l’avoir, et échanger avec elle sur les défis de son travail.”

Bonjour Liliane, vous avez fait un travail formidable, mais à la fin c’est souvent les Miss qu’on voit, pourtant il y a une grande personne dévouée à l’accomplissement de cette réussite. Nous allons vous demander tout d’abord de vous présenter à nos chers lecteurs ?

Bonjour, Je me nomme Liliane Dando, originaire de Yoko (village Foufoueing) J’ai 28 ans. Titulaire de deux masters 2.Le premier en Géographie (option Marginalité et Stratégie de Développement). Le deuxième en Évaluation Environnementale et Aménagement du Territoire. Je suis de profession Ingénieure Environnementaliste.

Quel parcours scolaire faut-il pour former les Miss comme celles que nous avons vues lors de ce congrès ?

Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi un parcours scolaire spécifique, mais il est essentiel d’incarner certaines valeurs, telles que la disponibilité, l’impartialité et l’abnégation, pour être en mesure d’accompagner les candidates. De plus, il est important d’être profondément passionné par la beauté et tout ce qu’elle représente. Lorsque l’on se consacre à cette tâche, il est possible de voir la beauté intérieure et extérieure de chaque candidate, et de les guider avec amour et dévouement dans leur quête de succès.

Avant de commencer nous aimerions savoir : qu’est-ce qu’une Miss ?

Pour moi, une Miss est bien plus qu’une simple jeune femme belle à l’intérieur et à l’extérieur. Elle incarne la fusion harmonieuse entre les valeurs morales profondes et la grâce physique. Une Miss se distingue par sa capacité à promouvoir avec passion et dévouement les valeurs socioculturelles de sa communauté. Elle est l’ambassadrice de son peuple, portant non seulement la couronne de la beauté, mais aussi celle de la responsabilité sociale et culturelle. En elle, se rencontrent l’élégance, l’intégrité et l’engagement envers le bien-être de la société, faisant d’elle un véritable symbole d’inspiration et d’aspiration pour tous.”

Sur quels critères on se base pour encourager une jeune fille à participer ?

Pour l’élection Miss Vuté en particulier, les critères de sélection étaient les suivants : Les candidates devaient être âgées entre 17 et 26 ans et elles devaient être d’origine Vuté, ce qui signifie qu’elles avaient des liens culturels ou familiaux avec la communauté Vuté. Les participantes devaient être capables de s’exprimer en langue Vuté, en français et/ou en anglais. Cela reflète l’importance de la communication multilingue dans le contexte culturel et linguistique de la communauté. Chaque candidate devait avoir un projet personnel ou communautaire qui serait bénéfique pour la communauté Vuté. Cela souligne l’engagement envers le développement et le bien-être de la communauté locale. Tout ceci pour démontrer l’importance de préserver la culture et les traditions Vuté tout en encourageant l’engagement social et le développement communautaire par le biais de l’événement Miss Vuté.

Que mettez-vous surtout en avant ?

Il est nécessaire que nous mettions en avant les valeurs morales, culturelles et intellectuelles dans le contexte de l’élection Miss Vuté. Cela montre que l’importance accordée à la beauté intérieure, à la préservation de la culture et à l’épanouissement intellectuel des candidates va au-delà de l’apparence physique. En mettant l’accent sur ces aspects, nous contribuons à promouvoir des modèles de rôle qui sont non seulement esthétiquement valorisants, mais aussi enrichissants sur le plan moral, culturel et intellectuel pour la communauté Vuté. Cette approche encourage une vision plus holistique de la beauté et du leadership, mettant en lumière les qualités profondes qui rendent chaque candidate spéciale.

Qu’est ce qui fait la force d’une formatrice comme vous pour se faire écouter ?

L’accessibilité. C’est merveilleux de savoir qu’on développe une relation fraternelle et amicale avec les candidates de l’élection Miss Vuté, les considérant comme de petites sœurs. Cette proximité et ce respect mutuel sont des éléments clés pour créer un environnement positif et encourageant au sein de la compétition. En instaurant cette atmosphère d’accessibilité, on contribue à renforcer les liens entre les candidates et à les encourager à s’épanouir pleinement, tant sur le plan personnel que dans leur engagement envers la communauté Vuté. C’est une approche humaine et bienveillante qui permet de faire ressortir le meilleur de chaque participante et renforce la cohésion et la fraternité dans le cadre de cette compétition.

Toutes celles qui se présentent à vous mérite-t-elle de compétir ?

Il est magnifique de reconnaître que chaque candidate avait ses propres forces et faiblesses, ce qui signifie que chacune avait ses mérites uniques. Cela met en lumière la diversité et la richesse des talents et des qualités au sein du groupe de candidates. En appréciant les mérites individuels de chaque participante, on valorise non seulement leur spécificité, mais on renforce également l’idée que chaque personne a quelque chose de spécial à apporter. Cette approche équitable et respectueuse contribue à faire de l’élection une célébration de la diversité et de la valeur intrinsèque de chaque candidate.

Celle qui a gagné dernièrement (Linda) méritait-elle ce trophée ?

Il est évident que Linda était une candidate exceptionnelle et méritait d’être élue Miss Vuté 2023. Sa particularité, caractérisée par son écoute attentive et son humilité, la distinguait particulièrement. Son désir constant d’apprendre et de s’améliorer, ainsi que sa maîtrise de la langue, démontraient son engagement envers l’excellence. Linda semblait incarner les valeurs morales et intellectuelles que vous avez mentionnées précédemment, ce qui faisait d’elle un modèle remarquable pour la communauté Vuté. Sa couronne reflète sans aucun doute son mérite et son dévouement envers les idéaux de la compétition d’une Miss.

Pourquoi on ne choisit pas souvent le choix du public finalement alors qu’on leur demande de voter ?

Le vote du public constitue une partie du pourcentage de la note finale, et rassurez vous il a été pris en compte par le jury. Cela ajoute un élément de transparence et de participation démocratique à l’élection d’une Miss. On permet toujours à une communauté de s’exprimer, mais pas d’influencer le résultat final. Sa participation par les votes, permet également de créer un lien plus fort entre les candidates et leurs supporters, renforçant ainsi l’aspect communautaire de l’événement. Il est encourageant de voir que toutes les voix ont été entendues et prises en compte pour déterminer la gagnante.

Un mot sur la culture et la femme vuté.

Aaahhh la culture Vuté !!!! J’adore cette culture, ma culture !! S’il faut en parler il me faudrait une éternité. La culture Vuté est d’une richesse indescriptible. Rien que pour la venter aux yeux du monde je deviendrais écrivaine. La femme Vuté c’est la meilleure que je connaisse, on sait tout faire, nous sommes de vraies guerrières, tout homme gagnerait à prendre chez lui une fille Vuté La femme Vuté possède une multitude de compétences. Tout homme aurait tout à gagner à avoir une femme Vuté à ses côtés.” Votre déclaration sur les femmes Vuté. j’ai une grande admiration pour notre force et notre polyvalence. Son amour pour la culture est palpable, nous devons valoriser davantage cette culture fascinante.