Elections À L’ordre National Des Médécins Du Cameroun : Le Ministre Roule-T-Il Pour Un Candidat ? :: Cameroon

Le feuilleton des élections à l’Ordre National Des Médecins du Cameroun ONMC va-t-il atteindre son épilogue le 9 janvier prochain ? Rien n’est moins sûr. Toujours est il que la campagne bat son plein, faite de récriminations. Le doigt accusateur est pointé sur le ministre de tutelle accusé de torpiller les dispositions légales au profit d’un candidat.

Sur le terrain, la toile s’embrase, avec un zeste de campagne électorale. Notamment avec Le Ministère de la santé publique veut faire main basse sur le bureau de l'Ordre National des Médecins du Cameroun (ONMC). Les médecins refusent une ingérence malicieuse.

On en veut pour preuve cette lettre ouverte publiée d’Asong Michael Khumbah qui dénonce « Ces dernières années ont été marquées par des contentieux au sein de notre Ordre qui ont conduits à des impasses et des irrégularités. Nous avons vécu plusieurs violations de nos législations par la tutelle (MinSanté) qui cherche à s’impliquer dans les choses internes de notre Ordre qui bénéficie au préalable du principe de l’indépendance, qui voudrait qu’aucune institution que ce soit n’influence les activités de l’Ordre »

Selon lui, les problèmes actuels de l’ONMC « commencent avant la fin du mandat du Président Guy Sandjon, qui avait pour obligation d’organiser les élections à la fin de son mandat ». Sauf qu’ayant saisi le 02 Février 2022 le ministre de la Santé par correspondance afin solliciter une autorisation aux fins d’organiser une assemblée générale élective, le ministre a demandé au président sortant « de surseoir l’organisation de l’Assemblée générale élective dans l’attente des concertations ».

Selon le lanceur d’alertes Paul Tchouta, Le ministère de la santé a violée les dispositions de l’article de l’article 89 alinéa 1 de l’arrêté No 5816/A/MinSante/CAB du 2022 rendant exécutoire le code de déontologie et le règlement inférieur de l’ordre national des médecins du Cameroun qui ne lui autorise pas de publier la liste des électeurs etc …

Asong Micahel Khumbah constate pour le regretter que le ministère de la Santé fait tout pour s’infiltrer dans les affaires interne de l’Onmc. Et se demande si le ministère veut placer un candidat qui lui sera soumis pour contrôler les affaires de l’Ordre ?

Cette question n'est pas anodine lorsqu'on sait que le ministre fait feu de tout bois pour imposer le Pr Emmanuel Essomba, directeur de l'hôpital Laquintinie de Douala à la tête de l'ONMC. Conclut Paul Tchouta.

Au-delà, le quotidien Echos Santé pose la question « Qui des 07 candidats en lice, deviendra le 4 ème président de cet organe ? ». Ils sont au total 07, tous médecins, nourrissant l’ambition de diriger cette instance de la corporation médicale. Mais au soir du scrutin prévu le 09 décembre 2023, ce n’est que celui ou celle qui aura reçu le plus grand nombre de voix, qui sera le successeur de Dr Guy Sandjon.

Cependant que pour le Cactus s’interroge en affirmant « Dr. Manga Théodat Hyacinthe, le réanimateur ?». Reportée sine die en décembre 2022, l’assemblée générale extraordinaire élective de l’Onmc est à nouveau annoncée pour le 09 décembre 2023. Des septe candidats déclarés au poste de président du conseil de l’ordre, un seul fédère les pronostics des confrères. Dr Manga Théodat Hyacinthe. (Le Cactus P.3)