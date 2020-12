Le secrétaire national aux droits de l'Homme et de la gouvernance du Mouvement pour la renaissance du Cameroun ( MRC) vient de démissionner.

L'annonce vient d'être faite au cours d'une conférence de presse qu'il a organisé à Douala, capitale économique du Cameroun ce 14 décembre 2020.

Au cours de l'échange avec les médias, Célestin Djamen n'a pas manqué de juger unilatérale la décision du MRC de boycotter les élections municipales et législatives passées.

« J’ai la ferme conviction que la décision du boycott des élections a été prise unilatéralement », poursuit Célestin Djamen

L’ancien pensionnaire du SDF dit qu’on l’entend, mais on l’écoute pas dans le MRC, comme dans le SDF quand il y militait encore. « Comme au SDF, au MRC on m'entend mais on ne m'écoute pas. J'ai peur que les mêmes causes produisent les mêmes effets... Où est le SDF aujourd'hui? », ajoute-t-il.

Célestin NDJAMEN a également profité de l'occasion, pour critiquer le modèle de gestion du MRC " Le MRC n'a pas changé son idéologie je suis un militant critique. Si vous êtes un militant du genre, si Kamto dit meurs je meurs, ce que vous êtes un militant torchon" a t-il déclaré.

L’homme politique quitte le MRC, mais pour l’instant n’adhère pas à un autre parti politique. «Moi je n’ai pas passé 25 ans dans l’opposition pour adhérer au RDPC qui est le parti au pouvoir. Ça n’a pas de sens. Donc je n’irai pas au RDPC», a-t-il répondu à une question de journaliste sur son avenir politique

La démission de ce cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun intervient deux années après son adhésion.