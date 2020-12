L’HISTOIRE NOUS MONTRE LE CHEMIN DU DIALOGUE

En 1986, jeune cadre des affaires étrangères, je pilote auprès du Ministre William Aurélien Etéki Mboumoua, le Centre d’Etudes et de Prévisions, principale source et ressource de Conseil du Ministre, et organe pilote d’analyse, d’orientation et d’influence de la politique internationale de notre pays. C’est moi qui, ayant suivi la nouvelle sur les ondes de la BBC à 5hs du matin, foncerai au bureau pour faire tenir une note d’information au patron, sur l’arrivée du premier Ministre israélien à Yaoundé et la signature officielle de l’acte de rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, suspendue depuis 1973.

Nous connaîtrons la journée la plus terrible s’agissant de la coordination avec la présidence de la république d’une part, et avec nos propres missions diplomatiques à l’étranger et les autres pays africains et arabes d’autre part. Nous étions bousculés de partout.

A 16hs, après la fin des cérémonies et le décollage de l’avion du premier ministre israélien, le ministre me dira dans son bureau exactement ceci : « Ecoutez, c’est cela le métier, c’est ainsi. Vous voyez bien que nous avons été tenus à l’écart jusqu’au dernier moment. Le Chef de la diplomatie c’est effectivement le chef de l’Etat, et nous ici, nous devons exécuter, suivre, appliquer et expliquer les orientations qu’il indique. Maintenant, voici sur mon bureau des centaines de télex qui viennent de nos missions et du monde entier. Nous ne pouvons pas rester sans réaction. Après tout, l’Egypte comme premier pays arabe au front, n’a-t-il pas renoué avec Israël ? Nous n’avons pas à être plus royaliste que le roi. Je veux que vous alliez m’élaborer une note explicative et d’orientation à l’attention de nos missions, et elle leur servira aussi pour leur propre besoin dans le même sens auprès des pays amis. Il faut que la note soit ventilée avant la fin de la journée à travers le monde. Je vous fais confiance et je sais de toute façon, que vous êtes à la hauteur. La note ne doit pas excéder deux pages ».

Je suis allé m’enfermer dans mon bureau, et juste une heure de temps après, la note était élaborée, puis approuvée par le ministre. En quinze minutes, son assistance principale, Katy, actuelle épouse de notre ambassadeur à Paris, l’avait transmise par Télex à toutes nos missions, ainsi qu’une copie à la présidence de la république qui ne trouva rien à redire. C’était émouvant, bouleversant quelque peu, mais très rassurant et apaisant pour nous qui étions au départ, plutôt embarrassés, enfermés dans une stratégie d’isolement, de marginalisation, de discrimination et d’exclusion de l’Etat d’Israël.[ Cette histoire est consignée dans mon ouvrage autobiographique professionnel, « Mémoire d’un diplomate Africain », L’Harmattan, Paris, 2009, 300 pages . Shanda Tonme]

Depuis lors, de nombreux pays africains ont rétabli leurs relations diplomatiques avec Israël, et le dernier en date, le Maroc, vient de le faire le 11 décembre 2020.

Personne ne doit plus se tromper ni se laisser tromper ou se laisser entraîner dans les chemins sans issue du radicalisme. C’est valable internationalement, et c’est valable nationalement. Tous ceux qui dans l’histoire ont cru porter des causes et faire avancer des causes, dans un radicalisme et un sectarisme outrancier, sans jamais retrouver les portes du dialogue et accepter la porte des compromis, ont fini par desservir ces causes.

La continuité de l’ostracisme à l’endroit de l’Etat d’Israël, est une terrible erreur, même si elle a pu sembler acceptable ou légitime hier. Rien dans des positions aigués et tranchées, ne sert vraiment la cause du peuple palestinien. Israël vient de transférer un milliard de dollars à l’autorité palestinienne, et il n’était pas vraiment obligé de le faire, il n’a pas eu besoin ni du soutien ni des pressions des pays arabes.

Les Palestiniens ont droit à un Etat, comme hier les Juifs pourchassés et maltraités à travers le monde. Nous atteindrons mieux cet objectif, en privilégiant une démarche de dialogue directe et de rapports honnêtes, multidimensionnels, ouverts et assumés avec l’Etat d’Israël. En réalité, c’est au sein de la population israélienne, en Israël même, que l’on trouve des soutiens farouches et honnêtes de la cause palestinienne, contrairement à l’hypocrisie répandue ailleurs où on l’utilise à toutes les fins stratégiques et égoïstes malhonnêtes et malveillants.

Voilà qui vient nous rappeler, ce que fit le président Félix Houphouët Boigny, sa vision sage et très avancée par rapport à son temps, que nous ne comprenions pas suffisamment ou pas assez. Non, ni le Roi du Maroc, ni aucun autre pays arabe ayant normalisé ses rapports avec Israël n’a commis une faute, n’a trahi la cause palestinienne. Il faut, il fallait, il faudra, il a fallu changer et embrasser le vrai cours de l’histoire positive de l’humanité et des rapports humains tout court. Le dialogue, rien que le dialogue et toujours le dialogue.

Rabat tout comme le Caire, Abidjan et Yaoundé, sont des pôles géopolitiques trop importants dans le processus global de coexistence pacifique, pour épouser même temporairement, tant dans leur ordonnancement interne que dans leur démarche internationale, des options extrêmes.

Certes, la question du Sahara Occidental demeure aux yeux de l’ONU, une question de décolonisation et par conséquent d’autodétermination, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, mais cette réalité n’empêche pas une évolution et même des évolutions s’accommodant tantôt à de l’état des rapports des forces selon les mutations des alliances stratégiques, et tantôt de l’émergence de normes juridiques et politiques nouvelles. C’est ce que renseigne aussi et avec force pour le Cameroun, la mise en place des Conseils régionaux, c’est-à-dire la realpolitic.

La guerre et rien que la guerre, la haine et tout le temps la haine, le désordre et seulement le désordre avec des positions et des exigences tranchées, appartiennent à des sortes de folie, et donc au dérèglement mental, dont seule la passion et la détermination pour le dialogue, sont susceptibles de nous aider à surmonter, à guérir. Malgré tout, il faut, il faudra toujours, faire avec tout le monde, parler avec tout le monde, intégrer toutes les différences, et ne jamais rejeter ni écarter personne. C’est notre vocation au MPDR.

Félicitations au Roi Mohamed VI du Maroc,

Paul Biya de la république du Cameroun l’a compris 34 ans avant./.