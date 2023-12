États-Unis :: Dr Eyong Eyong Ebot, Toute Une Vie Consacrée Aux Orphelins D’afrique : L’exemple Qui Nous Vient D’at :: United States

Dr EYONG EYONG EBOT, toute une vie consacrée aux orphelins d’Afrique : l’exemple qui nous vient d’Atlanta

Voici bientôt 10 ans qu’il a fait de l’aide aux enfants orphelins d’Afrique son cheval de bataille.

Il suffit de lui poser la question à savoir ce qui se cache derrière ce combat, il vous répond avec un brin de sourire l’envie de donner ce qu’il a reçu gratuitement.

En effet le très célèbre Dr Eyong Eyong EBOT est Docteur ingénieur en Allemagne et aux Etats-Unis d’Amérique.

Ce brillant scientifique né au Cameroun, va effectuer un cursus plus que parfait dans son pays natal avent de s’envoler en Allemagne pour une brillante formation dans le domaine de l’ingénierie médical.

Et c’est à Atlanta dans l’Etat de Géorgie qu’il posera définitivement ses valises pour une autre aventure professionnelle.

Chez l’oncle Sam ou tous les rêves sont permis, le natif de Buea va réaliser à quel point l’école lui a ouvert les portes du succès et du plein épanouissement.

Amoureux de la musique et de la chose culturelle, il va immédiatement lancer sa fondation avec un groupe d’amie, organiser des grands événements pour la récolte des fonds.

Il Cherchera à faire de l’artiste PETIT PAYS la mascotte de cet événement tout en s’évertuant à s’attacher les services des meilleurs experts en la matière en Europe comme DJ WILLY MIX, GPS et les éditions Sopieprod.

Au fil des années, la fondation OKHF (OrphenKids Help Foundation) verra le jour et va rapidement encrer les esprits de toute la communauté africaine à Atlanta.

Chaque année principalement tous les mois de novembre, il va organiser une sorte de messe culturelle dans cette ville historique de Martin Luther King, avec pour seule objectif, collecter des fonds pour venir en aide aux démunis en Afrique.

Un objectif largement atteint et qui fait la fierté de tous et principalement du Dr Eyong Eyong EBOT.

Selon l'UNICEF, 8 millions d'orphelins vivent dans des institutions.

Beaucoup d’entre eux vivent dans des orphelinats aux conditions déplorables, où leurs besoins les plus élémentaires ne sont pas satisfaits. Les enfants ont souvent faim, ont peur, sont confus et seuls.

La plupart des fondations d'orphelinats institutionnels sont surpeuplées et délabrées, certaines en proie à la corruption, à la négligence et aux abus. Même lorsqu’ils sont gérés par des personnes bien intentionnées, les orphelinats manquent souvent des fonds, des ressources et des connaissances nécessaires pour assurer correctement la garde des enfants.

C'est pourquoi nous évaluons méticuleusement les orphelinats sur les 12 droits de l'enfant et les transformons en centres d'excellence. Cela donne aux enfants un endroit sûr et aimant où s’épanouir jusqu’à leur transition vers la garde familiale

Quelques témoignages concordent quand au bien fondé de cette formation à l’instar de :

Cet argent, qui nous est parvenu au bon moment, a été utilisé pour soutenir environ 23 enfants du secondaire pour leur transport jusqu'à l'école et en partie pour fournir un peu de nourriture aux bébés de moins de 10 ans"

Mbah Fritz - Assistante administrative

(orphelinat HOTPEC - Cameroun)

"Les enfants ont reçu ces fonds sous forme de vêtements, d'hygiène personnelle et paieront également les frais de scolarité de cinq enfants pour le reste de l'année"

Hein Myburgh, directeur

(Mukuyu Outreach - Zambie)

"Grâce aux dons généreux de nos sponsors comme vous, les Missions vétérinaires chrétiennes du Canada ont pu aider à prendre soin des enfants de l'orphelinat de Wellington, en aidant à fournir la nourriture, les revenus et les provisions nécessaires grâce au projet avicole de la Sierra Leone"

Rachel Scott-Assistante administrative

(Orphelinat Wellington – Sierra Leone)

« Nous utilisons ce don pour acheter 15 boîtes de lait SMA Gold pour les bébés dont nous avons la garde. À l’heure actuelle, notre principal besoin concerne les fonds destinés à l’éducation de nos enfants ; ce serait extrêmement utile si la fondation pouvait prendre en charge le parrainage de certains de nos enfants à l'université »

Révérende Mme Dele George Fondatrice

(Orphelinat Little Saints – Nigeria)

« Nous apprécions grandement vos efforts et que Dieu vous bénisse tous abondamment. Nous avions prévu d'utiliser le don pour soutenir notre collecte de fonds pour notre nouveau bâtiment, mais comme il n'y avait pas suffisamment de nourriture dans l'orphelinat, l'argent a été utilisé pour acheter de la nourriture et d'autres produits de première nécessité. »

Francis Adu Directeur

(Love Kids Orphanage Foundation –Ghana)

"Votre don a aidé à couvrir les dépenses médicales que nous devons financer pour lutter contre des maladies telles que le paludisme, la tuberculose et le SIDA/VIH chez les enfants, mais surtout chez ceux qui viennent d'entrer dans la sécurité des empreintes"

Kevin Curtis Administrateur

(Orphelinat Footsprings – Kenya)

"Le don récent et les dons futurs reçus de l'OKHF serviront à l'ajout d'une salle de classe dans le cadre de notre projet de construction d'école qui est en cours depuis février 2011. La mission qui est située à Gbarnga, au Libéria, avec votre aide, continuera de croître au profit des Libériens. enfants de notre communauté environnante »

Debra Mace Fondatrice

(Orphelinat Mission of Hope – Libéria)

« Les dons que nous avons reçus nous aident à couvrir les frais d'expédition coûteux des marchandises, les frais de déplacement des experts pour partager leurs connaissances dans le domaine, le logement et la nourriture pour nos orphelinats, les factures de services publics, les frais de communication et le soutien logistique qui est essentiel pour maintenir ces programmes fonctionnent efficacement. Nous sommes touchés par votre générosité »

Révérend Jean-Claude Atusameso Fondateur

(Jatukik Providence Foundation – Congo)

Le but final étant de fournir des ressources aux « orphelinats » qui permettent aux enfants de subvenir à leurs besoins physiques, émotionnels et spirituels. Nous essayons également de faire prendre conscience du désespoir auquel sont confrontés les « enfants orphelins » dans le monde et des moyens par lesquels leurs besoins peuvent être satisfaits. Favoriser les efforts de développement qui apportent une aide aux foyers individuels et aux enfants qui y sont élevés.