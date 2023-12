Cameroun :: 1Xbet A Remis 10 Chèvres Vivantes Aux Gagnants De La Promotion Gagne G.o.a.t.! :: Cameroon

Le bookmaker 1xBet a organisé une cérémonie de remise des prix dans le cadre de sa promotion GAGNE G.O.A.T! Cela fera une belle histoire à raconter aux amis et à la famille des gagnants - ce n'est pas tous les jours que l'on peut gagner une chèvre vivante !

De nombreux parieurs se posent la question : comment tirer profit des paris sportifs ? La réponse a déjà été donnée - place des paris, participe aux promotions et le succès viendra !

Pour participer à la promotion GAGNE G.O.A.T., les joueurs devaient approvisionner leurs comptes dans l'une des cinq boutiques de 1xBet à Douala du 4 au 17 septembre. Parmi ceux qui avaient déposé 15 000 XAF, la Roue de la Fortune a séléctionné des joueurs à recevoir des casquettes, des T-shirts, des sacs à bandoulière et de l'argent bonus. Un dépôt de 20 000 XAF et plus garantissait aux clients l'accès au tirage au sort de l'une des 10 chèvres vivantes!

Les prix ont été remis à la boutique Bonamoussadi Santa Lucia, Douala. On offrait aux invités du champagne et des friandises, et les animaux étaient vêtus de capes et de bonnets festifs. Pour éviter la fuite accidentelle des chèvres, les organisateurs leur ont mis des colliers et des laisses. Les gagnants heureux ont ensuite ramené leurs chèvres chez eux pour les nourrir et savourer une tasse de lait cru le lendemain matin !

"Une chèvre de race donne beaucoup de lait sain et mange peu, donc il est très rentable de l’élever. Notre société est heureuse d'offrir à ses clients des prix qui seront utiles dans tous les foyers" - a déclaré le représentant de 1xBet.