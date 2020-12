Ainsi donc le régime a levé son état de siège chez le président Maurice Kamto. Ainsi donc pour organiser une élection qui fondamentalement n'apporte rien aux vrais problèmes du Cameroun, il fallait militariser son domicile, alors que notre président n'a ni arme, ni milice. Ce régime se comporte comme des voleurs qui ont peur de leur ombre, ce régime conscient qu'il n'a jamais apporté un mieux-être aux camerounais à peur de la simple parole et du simple discours.

Une chose est évidente, le MRC fait peur. Le régime a peur du président Maurice Kamto sinon rien n'explique cette frisolité, qu'un régime viole ses propres lois pour museler un citoyen.

Ce régime doit savoir que, comme tous les camerounais qui n'en veulent plus de 38 années de mensonges, d'immobilisme de tribalisme et de pillage, nous restons soudés à notre président. Nous pensons fortement qu'il reste la meilleure chance pour un Cameroun nouveau et que libéré, il revient plus fort et plus crédible.

Que ce régime comprenne une fois pour toute que la prison, la force ne peut mettre fin à notre détermination de libérer le Cameroun.

Que nos camarades illégalement embastillés soient libérés et nous sommes toujours disposé à apporter nos solutions pour un nouveau Cameroun.

Force à toi Maurice Kamto