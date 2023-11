Cameroun :: Saisie De 22,3 Kg De Lingots D’or À L’aéroport De Yaoundé Nsimalen : Deux Suspects Interpellés :: Cameroon

Le 28 novembre 2023 restera marqué dans les annales de l'aéroport de Yaoundé Nsimalen, suite à une saisie remarquable de 22,3 kg de lingots d'or. Cette opération d'envergure a conduit à l'interpellation de deux individus, Harouna Gori et Fomekong Yanick Théophile, tous deux de nationalité camerounaise, dans des circonstances qui ont déclenché une série d'événements palpitants.

Les détails de cette affaire intrigante révèlent que ces ressortissants camerounais ont manœuvré habilement pour faire transiter les barres d'or à travers différents postes frontières, sans encombre apparente. Cependant, leur dernière tentative s'est soldée par un échec retentissant lorsque les éléments de la compagnie de sécurité Airport Security, chargée de la gestion de la sécurité des aéroports et dont le bénéficiaire effectif est Eran Moas, ont intercepté le chargement à l'aéroport de Yaoundé Nsimalen.

L'opération s'est déroulée à 11h40mn, alors qu'Harouna Gori était sur le point d'embarquer. Il a été appréhendé en premier lieu, tandis que Fomekong Yanick Théophile a été interpellé à bord du vol Ethiopian Airlines après des négociations tendues. Les deux suspects ont été remis aux autorités policières de l'aéroport, tandis que les lingots d'or ont été placés sous la responsabilité de la douane.

Cette affaire a non seulement mis en lumière les lacunes potentielles dans les contrôles de sécurité aux frontières, mais elle a également suscité des interrogations sur les réseaux impliqués dans de telles transactions. Les autorités s'efforcent désormais de démêler les tenants et les aboutissants de cette opération de contrebande d'or qui a pris une tournure inattendue.

Les investigations en cours visent à déterminer la provenance exacte de ces lingots d'or, ainsi que la nature des connexions et des complicités éventuelles ayant permis leur transport à travers plusieurs postes frontières sans être détectés jusqu'à ce point.

Cet incident souligne l'importance cruciale des mesures de sécurité renforcées dans les aéroports et les points de passage frontaliers pour prévenir la contrebande de biens précieux et autres activités illicites. Les autorités restent vigilantes quant à de telles tentatives et affirment leur détermination à faire respecter les lois et règlements pour garantir l'intégrité des frontières et la sécurité nationale.

L'histoire de cette saisie de lingots d'or à l'aéroport de Yaoundé Nsimalen continue de captiver l'attention du public, suscitant des interrogations sur les rouages complexes du commerce illicite et des réseaux de contrebande, ainsi que sur les mesures nécessaires pour contrer de telles activités criminelles. Les développements futurs de cette affaire seront scrutés de près pour en comprendre toute la portée et les implications.