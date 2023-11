Cameroun :: Douala : Huawei Partage Ses Stratégies Avec Ses Partenaires De La Zone Cemac :: Cameroon

C'était au cours d'un sommet qui a rassemblé tous ses anciens, nouveaux et potentiels partenaires sous le thème : « Ensemble, gagnons l'avenir ».

Ce sommet a permis à Huawei de partager ses dernières stratégies et politiques de partenariat, en réunissant des dirigeants et des professionnels de divers secteurs pour discuter des dernières tendances et innovations technologiques. Huawei s'est engagé à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent.

L'entreprise souhaite favoriser la transformation des services numériques pour les clients de diverses industries. Pour atteindre cet objectif, Huawei reconnaît l'importance d'impliquer davantage ses partenaires. Le Directeur Général Adjoint M. Kong Lingyu l'a encore rappelé face à la presse : « Aujourd’hui, nous pensons qu’il est tellement important d'organiser ce forum avec nos partenaires parce que nous voyons non seulement l'avenir mais nous voyons l'avenir ensemble pour avoir un futur meilleur pour les utilisateurs », a-t-il affirmé.

Les échanges de haut niveau avec les partenaires et les invités de premier plan de l'industrie ont porté sur la présentation de Huawei en zone CEMAC, ainsi que sur les dernières innovations technologiques et solutions du géant mondial des télécommunications.

Parmi les sujets abordés figuraient les solutions de cloud campus, de stockage, de data center facility, d'iSite-power, de SD-WAN, et bien d'autres. Ce sommet a renforcé la fidélité des partenaires, élargi le paysage de la coopération, renforcé l'alignement politique stratégique avec les partenaires et généré plus d'opportunités commerciales.

Huawei se positionne aujourd'hui comme un partenaire unique, offrant des solutions "end to end" pour la transformation numérique de presque toutes les industries, que ce soit dans le domaine du transport, de la banque, de l'énergie, de l'éducation, etc. "Construire ensemble un écosystème fort et dynamique pour la transformation digitale (...) Nous avons entrepris de développer un écosystème de partenaires locaux qui constituent vraiment une pierre angulaire dans la transformation digitale des industries " a déclaré Mme. Edmonde Djiokeng Teboh, Directrice des relations publiques de Huawei zone CEMAC pour confirmer la position occupée par cette grande entreprise. Celle-ci a un ensemble de solutions qui abordent les problématiques spécifiques de chaque industrie, afin d'accompagner leur transformation numérique. Dans cette transformation numérique, Huawei à travers ses différents produits considère la cybersécurité et la sécurité des données comme étant essentielles en intégrant les exigences de cybersécurité dans les processus métier de bout en bout pour assurer la cohérence et la répétabilité. Huawei considère la cybersécurité et la protection de la vie privée comme la plus haute priorité, et la responsabilité d'assurer la sécurité du réseau et des services est toujours au-dessus des intérêts commerciaux de Huawei.

Présent en Afrique depuis 1997 et au Cameroun depuis 2005, Huawei a déployé plus de 10 000 kilomètres de fibre optique dans le pays, contribuant ainsi à l'amélioration des infrastructures de communication. Son travail depuis son arrivée ne passe pas inaperçu. "C'est absolument vital d'avoir ce type de séminaire pour un partenaire, un équipementier éditeur de logiciel comme Huawei qui en 30 ans a fait des prouesses d'innovation qui le positionnent aujourd'hui presque comme leader sur beaucoup de sujets. (...) Vous avez dû voir que aussi bien dans le domaine de l'énergie que dans le domaine des infrastructures IT, Huawei est complètement innovant et positionne des produits qui répondent à nos besoins contextuels, à nos besoins d'infrastructures et surtout ce qui est particulier c'est qu'ils sont présents. C'est l'un des rares partenaires équipementiers éditeur de logiciel qui ont deux agences et sont depuis un moment dans une dynamique de transfert de technologies, de création de solutions qui répondent spécifiquement à certains besoins qui sont typiques de l'Afrique.

Donc c'est important qu'il y ait ce type de séminaire pour que des sociétés, des clients, des partenaires intégrateurs viennent savoir qu'est-ce qui se fait et pour faire leurs propres courses et définir leurs solutions (...) C'est important de savoir ce que fait un équipementier majeur comme Huawei (...) Nous avons beaucoup de choses à copier de Huawei (...) Ce que nous avons noté de spécifique par rapport à Huawei c'est sa créativité dans la possibilité de trouver des solutions pour nos clients (...) Nous avons fait plusieurs affaires ensemble et nous avons validé le fait que sur le terrain ils sont très créatifs pour non seulement pas venir qu'avec des solutions pour et des coûts mais des solutions en comprenant les contraintes de nos clients(...) Certains équipementiers sont souvent très loin de notre réalité et ne considèrent pas notre marché comme un objectif parce qu'ils gagnent déjà assez d'argent ailleurs. Huawei gagne de l'argent ailleurs mais considère notre marché comme un marché d'avenir et sur lesquels il faut se positionner et pour cela ils font des efforts de prix et coûts, des efforts de transfert de technologies que l'on ne voit pas chez d'autres équipementiers", confie M. Gabriel Fopa, fidèle partenaire de Huawei.