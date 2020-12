Une page de notre histoire vient d'être franchie. Le président Biya artisan de la démocratie vient encore de faire un pas de plus dans le processus de démocratisation de notre pays. Après la mise sur pied de la cour constitutionnelle, les élections des sénateurs, les élections des maires de villes, les élections des conseillers régionaux viennent de se tenir avec un succès éclatant au profit du RDPC dans l'ensemble du territoire national. Le président Paul Biya tient la promesse faite à Radio Monte Carlo où il avait déclaré qu'il voudrait qu'on garde de lui l'image de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Le pari de la démocratie est visible. La longue marche vers la prospérité est en construction.

L'ÉCHEC DE L'OPPOSITION

Toute se passe comme si les partis d'opposition naissent au Cameroun pour la prise du pouvoir illico Presto. Elles ne travaillent pas pour le long terme, dans la durée. La grande coalition du Sdf en 1990 pour l'assaut au pouvoir avait fini par prendre de l'eau. Les founders fathers quittaient le navire après des mésententes au sein de l'appareil politique après l'échec de la présidentielle. Plusieurs cadres ont ainsi abandonné Suffer don't finish, Sangmélima don't fall des slogans de la belle époque du Sdf dans les rues de la rébellion. Le bâtonnier Bernard Muna, Pr Assongani, Kah Walla, Moukoury Moulema, Souleymanou Mahamat... avaient jeté l'éponge pour d'autres horizons politiques.

La force de circonstance apportée au SDF dans les années 1990 fut ponctuelle. Il fallait prendre le pouvoir à l'immédiat et sur le champ. Conséquence des courses, le SDF s'est décharné de ses meilleurs et paroliers au fil du temps. Célestin Njamen, Elimbi Lobé torpillés par la machine politique quittent le parti de la balance. Le boycott des élections législatives et municipales de 1992 ne va pas arranger les choses pour le SDF. La présidentielle de 2018 sonne le glas de la décrépitude.

Joshua Osih candidat à l'élection présidentielle s'en tire avec l'un des scores les plus médiocres de l'histoire des élections du SDF. La descente aux enfers. Pire, la crise anglophone qui éclate dans le nord-ouest et le Sud-ouest fief politique du SDF est un goulet d'étranglement. Le SDF ne sait pas qu'il joue son avenir politique dans cette crise. La pérennité de la crise enfonce le SDF. L’addition est salée. Le SDF coule et les scores vont crescendo. La participation aux régionales devient donc une équation impossible. Au plus fort, de cette descente aux enfers du SDF. Un parti politique arraché entre les mains des républicains et placé à Kamto par Fogue arrive sur la scène politique. Dans une stratégie tribale et identitaire le MRC qui se lance dans la course à la présidentielle 2018 veut jouer dans le marché politique du SDF, les méthodes de positionnement sont les mêmes sauf tribales.

La théorie de la rue, la provocation, le mensonge, la manipulation, et la tribalisation du jeu politique. Dans cette esbroufe, le MRC oublie que ce qui crédibilise un parti politique c'est les élus. Englué dans les procès, les défiances à l'État, le MRC boycotte les élections législatives et municipales pour masquer son incapacité d'avoir les élus dans tout le pays pour ne pas contredire son auto proclamation de vainqueur des élections présidentielles 2018. Sans élus, le MRC est hors-jeu pour les régionales et présidentielles à venir et se cantonne dans la rue et l'hyper exposition médiatique comme dernier rempart.

L’UDC parti familial après le décès de son leader mythique Dr Adamou Ndam Njoya connait le départ de Sam Mbaka. L'opposition camerounaise a mal dans ses méthodes et se désagrège au fil du temps du manque de vision et de fédération des cadres et des militants. L'usure du temps en politique terrasse les opportunistes politiques et les aventuriers. Conséquence logique, le RDPC mieux structuré, implanté dans tout le triangle national avec les militants et cadres fidèles socle de sa force reste le parti leader.