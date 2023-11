France :: Lekimo Weltaala Grand Talent Du Folklore Tupuri

Il est merveilleux de savoir que le Cameroun a un vivier d’artistes talentueux, comme Lekimo Weltaala, cet artiste qui a été choisi pour composer l’hymne de FIG Doukoula 2023. Les différents talents camerounais contribuent à enrichir la scène musicale locale et africaine, dans les régions qui sont les leurs. La musique folklorique du nord du Cameroun, en particulier celle qui met en valeur la culture Tupuri, est une partie importante du patrimoine musical diversifié de notre pays, il faut s’arrêter et ouvrir ses oreilles pour écouter toutes les chansons. Car elles sont souvent les voix du cœur. Il est vrai que de nombreux artistes au Cameroun et en Afrique ont émergé grâce à leur voix et à leur capacité à transmettre des émotions à travers la musique. Des groupes comme les Fadaw Kawtal et des artistes individuels tels qu’Ali Baba et Abdou Benito ont laissé leur marque dans l’histoire musicale du Nord Cameroun.

Ce qui est encore plus spécial, c’est la manière dont ces chanteurs du Sahel parviennent à évoquer des thèmes profonds avec des voix mélodieuses et poétiques, créant ainsi des expériences musicales uniques pour leur public. La musique a le pouvoir de transcender les frontières et de toucher les cœurs des gens, et à ce titre Lekimo Weltaala est un exemple exceptionnel de cet art. Il est important de soutenir et de promouvoir les artistes de tout horizon parce qu’ils apportent une contribution précieuse à la richesse culturelle du Cameroun et de l’Afrique dans son ensemble. Leur créativité et leur originalité sont des atouts précieux pour l’industrie musicale et la préservation de la diversité. C’est fantastique de voir que ce jeune a une vision et une passion pour aller loin , là où il pourra découvrir et rencontrer de nouveaux talents artistiques.

La création d’une plateforme pour donner de la visibilité aux artistes et pour promouvoir leur art à l’échelle internationale est notre objectif. La musique est un moyen puissant de communiquer des émotions et des histoires, et les artistes méritent d’avoir la possibilité de partager leur talent avec un public plus large. J’ai une grande confiance lorsque je parraine un artiste, et moi j’éprouve une grande confiance en Lekimo et en son potentiel artistique. Lorsqu’un artiste est authentique, talentueux et a une vision claire de son art, cela peut conduire à des percées fulgurantes. Il est également encourageant de noter que Lekimo est un intellectuel de qualité, ce qui peut ajouter des dimensions intéressantes à sa composition. Les fans de musique sont toujours à la recherche de nouvelles sensations et de nouveaux talents, et il est évident que Lekimo a l’opportunité de marquer les esprits avec son originalité et son audace. Nous attendons avec impatience de voir comment ce projet se développera et comment il contribuera à élargir les frontières de la scène musicale de la culture Tupuri. J’y serai pour mon soutien qui vient de commencer il sera un jour essentiel pour enrichir la culture musicale et offrir à ses fans une diversité artistique passionnante. Soyez en sûr, cet artiste brillera sur les toits du monde.