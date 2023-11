Cameroun :: Scandale À Sangmelima : Le Maire Jean Faustin Bekono Suscite L'indignation En Libérant Des Voleurs :: Cameroon

À Sangmelima, une affaire troublante a secoué la ville, mettant en lumière le comportement contestable du maire Jean Faustin Bekono. Récemment, deux individus, Biwole Bernard et Eto Christ, ont été appréhendés par les forces de gendarmerie pour des actes de vol flagrants. L'affaire a été transférée au procureur en vue de poursuites judiciaires.

Cependant, l'incident a pris une tournure inattendue lorsque le maire de la ville s'est immiscé dans cette affaire, menaçant le commandant de brigade et utilisant son statut pour faire pression en faveur de la libération des voleurs. Malgré les preuves accablantes, l'influence du maire a abouti à la libération des délinquants, conduisant au classement de l'affaire. Une décision qui a laissé la victime dans l'abandon le plus total, la gendarmerie se retrouvant impuissante face à cette ingérence.

Cette attitude problématique de Jean Faustin Bekono n'est pas un cas isolé. Des accusations pèsent sur lui et son équipe, les reliant aux récents soulèvements survenus dans la ville. Les commerçants, excédés par cette situation, ont commencé à surnommer le maire "L'Ange de l'Extorsion", pointant du doigt ses méthodes contestables et son manque de respect pour l'ordre établi.

Cette série d'incidents laisse planer un climat de méfiance et d'indignation parmi les habitants de Sangmelima. Les actions controversées du maire Bekono semblent défier la loi et ternir l'image de la municipalité. Les appels à une intervention plus ferme des autorités pour rétablir l'ordre et restaurer la confiance dans la justice se multiplient.

Pour l'instant, l'impact de ces événements sur la gouvernance locale et sur la perception des citoyens reste au cœur des préoccupations, mettant en exergue la nécessité d'une réponse adéquate pour garantir l'équité et la légalité dans la gestion de la ville de Sangmelima.