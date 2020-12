Le directeur général de la Camair-Co fait le point depuis la reprise des vols opérée le 18 octobre dernier et annonce le renforcement de sa flotte.

Quelle évaluation faites-vous des activités de la compagnie nationale aérienne, six semaines après la reprise des vols ?

Nous avons transporté plus de 8 000 passagers. Il faut également signaler qu’il y a plus de 6 000 sièges réservés et payés jusqu’au 31 décembre 2020. Tout comme nous sommes à plus de 12 tonnes de fret vendus. Le taux de régularité se situe à plus de 90 %. Bien entendu, nous n’avons enregistré aucun incident majeur. Le feedback de la clientèle fait état de l’amélioration de la qualité de service au sol et à bord des vols, notamment l’offre culinaire.

Les signaux sont-ils favorables au rappel du personnel mis en chômage technique depuis quelques mois, à cause de la pandémie de la COVID-19 ?

Les signaux sont ceux d’un retour effectif de Camair-Co dans le ciel, mais ne sont pas encore de nature à favoriser le rappel total du personnel mis en chômage technique. Le processus y relatif se veut progressif en fonction des besoins actuel pour l’exploitation. La maîtrise de la masse salariale demeure un challenge. Un seul aéronef de type Boeing 737 permet jusqu’ici à la Camair-Co d’assurer sa présence dans les airs. Y’a-t-il un signe qui permet d’entrevoir le renforcement de sa flotte ? S’agissant du renforcement de la flotte, à compter du 06 décembre 2020, Camair-Co enregistrera l’entrée en service d’un 2e aéronef, à savoir le MA60, un jet de 48 places. Il est également prévu l’envoi en révision de ses deux aéronefs B737-700 NG en propriété et l’entrée dans la flotte des nouvelles acquisitions à l’occurrence des aéronefs de type Q400 à la même période.

Comment appréciez-vous le taux de remplissage actuel de cet aéronef ?

Ce taux est encourageant et prometteur. Car, dès la 2e semaine de la reprise des vols, il était à 20 % et est rapidement passé à 50 % dès la 3e semaine. Ce taux se situe à date autour de 75 % en moyenne, notamment sur notre réseau principal Nord-Sud.

La réouverture d’autres lignes domestiques est-elle à l’ordre du jour ?

Oui. En raison de la demande exprimée par notre aimable clientèle, il est prévu à partir du 06 décembre 2020, l’ouverture de Ngaoundéré qui sera desservie 03 fois par semaine, les mardi, vendredi et dimanche ; et à compter de la même date, la reprise des vols sur la transahélienne qui reliera les trois grandes régions du Septentrion (Ngaoundéré, Maroua et Garoua). Plusieurs autres études d’ouverture de lignes domestiques sont en cours de finalisation. Nous envisageons d’ailleurs la réouverture de deux autres lignes domestiques au cours du 1er trimestre 2021.

L’aéronef en question a transporté les Lions Indomptables du Cameroun au Mozambique, à l’occasion de la 4e journée retour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football, qu’ils ont d’ailleurs remportée. Vouliez-vous démontrer votre capacité à opérer au-delà du terroir ?

Il va de soi, du moment où Camair-Co dispose d’une flotte et d’un équipage homologués et certifiés par des instances compétentes internationales. Camair-Co est certifiée IOSA et membre de IATA. En outre, Camair-Co est en possession d’un Certificat de transporteur aérien (Cta) valide. L’opération de transport des Lions indomptables du Cameroun au Mozambique est également conforme et nous nous réjouissons de ce que les instances sportives aient cru devoir faire confiance à Camair-Co.

Sur quels chantiers pourrait-on vous attendre dans les prochains jours ?

Sur le plan commercial, nous comptons mettre en oeuvre un nouveau programme d’exploitation qui permettra de densifier les vols entre Douala et Yaoundé, en moyenne deux fois par jour, le matin et l’après-midi. Dans le même ordre d’idées, nous travaillons sur l’effectivité de l’achat des titres de transport en ligne, la mise en place d’un dispositif de traitement des litiges (perte de bagages etc.) en moins de 24h et le traitement instantané des remboursements, le cas échéant. Par ailleurs, nous envisageons le lancement d’une offre spéciale universitaire qui accordera des tarifs préférentiels aux étudiants et enseignants.