98 travailleurs méritants du secteur ont été décorés vendredi dernier à Douala. Les responsables du Syndicat national des employeurs de l’industrie d’art polygraphiques et activités connexes du Cameroun ont profité de la cérémonie y relative pour remettre leurs doléances aux autorités administratives.

La maison du parti de Bonanjo affiche fière allure ce vendredi 27 novembre 2020. En ce début de week-end, 98 travailleurs du secteur de l’imprimerie venus de Douala et de Yaoundé reçoivent des distinctions honorifiques. Avant de passer à la phase de remise des médailles par Benjamin Mboutou, préfet du département du Wouri, les membres du Syndicat national des employeurs de l’industrie d’art polygraphiques et activités connexes du Cameroun (Syneiapac) présidé par Antoine Djomo dénoncent les obstacles qui plombent leur secteur d’activité depuis plusieurs années. Leur principal ennemi est « la concurrence déloyale étrangère », apprend La Plume de l’Aigle.

« Après la libéralisation du commerce, la plupart des manuels scolaires sont produits à l’extérieur du pays, ce qui est une aberration », dénonce le président du syndicat. Le manque de gros clients a entrainé la faillite de plusieurs entreprises locales. « Bon nombre d’imprimeries ont été astreintes de fermer boutiques ou tout au moins de réduire de 30 à 40% leurs employés », se lamente le défenseur des imprimeurs du Cameroun. La crise sanitaire mondiale liée au covid-19 constitue également un autre goulot d’étranglement qui a contribué à fragiliser ce secteur d’activité. Des pesanteurs à la fois exogènes et endogènes qui enfoncent les imprimeurs locaux.

En plus de ces obstacles, le nouveau bureau veut relever les défis de l’assainissement et la régulation de cette profession. Pour le vice-président, Stéphane Sanga, « le secteur doit être structuré afin de permettre aux imprimeurs d’avoir une charte d’éthique». Une assise est prévue dans ce sens entre les employés et les partenaires du secteur dans l’optique de discuter et identifier les principaux problèmes et trouver les solutions adéquates pour un bon assainissement de la profession. Face à ces griefs, le président du syndicat appelle l’État du Cameroun à protéger les emplois créés par les imprimeries locales.

Aux grands hommes, la patrie reconnaissante

Après la première articulation de la cérémonie consacrée aux doléances, Benjamin Mboutou a procédé à la remise solennelle des décorations aux employeurs méritants ayant à leur actif plusieurs années de service. Il s’agit des médailles d’honneur de travail ( Vermeil, Argent et Or) décernées à 98 récipiendaires venus de Yaoundé et Douala .

« Loin d’être une consécration pour les travailleurs ou un simple couronnement pour le travail abattu, je souhaite que ces décorations soient pour vous encore une interpellation, un appel à plus d’ardeur et l’abnégation au travail. Soyez donc désormais un exemple pour ceux de vos collègues », vœux formulés par l’administrateur civil. « Nous sommes honorés de recevoir ces médailles qui témoignent le travail acharné mené tout au long de notre carrière», se réjouit Stéphane Sanga.