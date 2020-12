Ce 1er décembre 2020, cela fait 30 ans jour, pour jour qu’Idriss Déby, est à la tête du Tchad en tant que président.

Élevé au rang de maréchal au mois d’août dernier, Idriss Déby, leader du Mouvement Patriotique du Salut est l’homme qui a permis de faire sortir le Tchad de plusieurs années de dictature.

Le 1er décembre 1990, Idriss Déby accédait à la magistrature suprême suite à un coup d’état qui renversait Hissène Habré au pouvoir depuis HUIT ans.

Une date synonyme de vent de liberté dans ce pays marqué par des violences et des atteintes aux droits de l’homme.

Le président Idriss Déby entreprendra de nombreuses réformes pour introduire une forme d’ouverture des institutions.

Mais le président Idriss Déby sera également accusé de diriger un Etat à parti unique pour l'organisation délections douteuses. Notamment lors du scrutin présidentiel de 2011, au cours duquel l’un des trois candidats opposants faisait en fait partie de son gouvernement.

Le scrutin fut boycotté par l’opposition et es tchadiens rééliront Idriss Déby à la tête du pays.

Élu pour un an à la présidence tournante de l’union africaine en janvier 2016.

Durant son règne à la tête de l’instituons panafricaine, il manifestera, son soutien au Burkina Faso et au président Roch Marc Christian Kaboré lors des attentats de l’Hôtel Splendid et du restaurant Cappuccino en 2016.

Gouvernant un pays situé dans une région chroniquement instable, le leader de 68 ans a fait preuve d'une résilience spectaculaire, survivant à des coups d'État, des attaques de rebelles et des invasions étrangères.

Grâce à sa puissante tribu Zaghawa, Déby a réussi à survivre à la géopolitique complexe de l'Afrique centrale, où les tribus contrôlent des ressources telles que l'eau, la terre et les minéraux.

Il a été accusé de diriger un État à parti unique, même si des élections douteuses ont été organisées de temps en temps.

Vétéran de la guerre, Déby a été l'instigateur de conflits et les a même encouragés à son avantage, jonglant avec les crises au Soudan, en Libye et en République centrafricaine. Doté d'une armée puissante, il est considéré comme une force importante pour la stabilité en Afrique centrale, dans la région du lac Tchad et au Sahel.

Le Tchad a jusqu'à présent été épargné par la violence militante qui a secoué le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Les forces d'Idriss Deby ont également été créditées pour avoir porté un coup au groupe terroriste nigérian Boko Haram.

Il a également maîtrisé les relations internationales, gardant l'ancien maître colonial France, les États-Unis et la Chine proches.

Ses adversaires l'ont accusé de dilapider les revenus pétroliers du pays en achetant de l'influence, alors que ses compatriotes vivent dans la pauvreté.