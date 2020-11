Avec les nouveaux métiers naissants, la nécessité de se faire former lorsqu’on décide de s'aventurer sur le marché de l’emploi est indispensable. Sur ce, il existe une panoplie d’établissements spécialisés dans les formations en présentiel et à distance. Souvent, la multiplicité des organismes complique souvent la tâche quand vient le moment d'opérer un choix. Découvrez ici quelques critères clés pour sélectionner un centre de formation adapté.

La notoriété de l’établissement qui vous accueillera

Étant un élément très important, la notoriété d’un organisme de formation vous permet de vous faire une idée globale sur la renommée qu'il s’est fait durant ses années d’intervention. C’est donc nécessaire que vous vous renseigniez sur son expérience pour vous faire votre propre opinion. Les avis sur le site de l’établissement et les réseaux sociaux sont un moyen efficace pour vous faire une idée d’une structure. Si vous accédez à des informations positives comme celles disponibles sur https://facacademy.fr , c’est évident que cette école est sérieuse et digne de confiance.

Le statut du centre

D’emblée, les organismes publics sont ceux qui offrent plus de garanties lorsque vous prenez la décision de vous former à un métier à distance ou en présentiel. Toutefois, on dénombre plusieurs établissements privés compétents proposant des branches bien spécifiques. Il est donc essentiel que vous vous assuriez que cet organisme est soumis au contrôle pédagogique de l’État et est de surcroît membre de la Fédération européenne des écoles en abrégé FEDE.

Les certifications du centre

La qualité de l’établissement dans lequel vous souhaitez recevoir des cours en ligne ou sur place peut aussi se jauger grâce à ses certifications et normes. Parmi celles-ci, on retrouve :

La certification ISO 9001 qui concerne le système de management de la qualité ;

Les formations RNCP (inscrites au répertoire national des certifications professionnelles) reconnues par l’État ;

L’ISO 29900 spécifique aux organismes de formation dont le but est de récompenser leur qualité ;

Le label NF 214 de l’Afnor témoignant de la qualité des services et la maîtrise des prestations de formation ;

La qualification SQ-OPQF délivrée par l’ISQ (organisme de qualification des entreprises de prestations de services intellectuels, etc.

La qualité de la formation proposée

Si vous décidez d’apprendre un métier à travers les formations en présentiel ou à distance, il est primordial que vous vous assuriez de la qualité des enseignements offerts par l'organisme de formation. Les éléments à prendre en compte dans ce cas sont notamment : le programme de la formation, le taux de réussite du centre et la délivrance d’une attestation ou d’un diplôme. Il faudra de même que vous vous renseignez sur les débouchés après formation et sur les chances que vous avez de bénéficier d’une insertion et d’une évolution dans votre corps de métier.

Les outils et moyens pédagogiques

Un centre offrant des cours à distance ou en présentiel doit être doté des équipements et dispositifs nécessaires pour garantir à ses apprenants une formation de qualité. Sur ce, il est de votre devoir de vérifier si l’organisme propose un e-learning ou des formations par téléphone. Vous aurez aussi à vous assurer que le centre auquel vous souhaitez faire confiance offre des stages pratiques.

Les formateurs

Les cours que vous recevrez devront être donnés par des spécialistes du domaine. Par conséquent, il est très important que vous vous informiez sur l’équipe pédagogique. La renommée des formateurs, leur parcours, leurs compétences et leur pédagogie sont autant d’éléments qui permettront de vous faire une idée de la qualité du corps professoral et de la qualité de l'enseignement offert.