Alors que les présidents de la Côte d’Ivoire et de Guinée empruntent la même voie despotique légale que le “Nnom Ngui” (Chef des chefs) de Yaoundé, utilisant pour ce faire le vol électoral et la répression systématique pour renforcer leur quête délirante d’immortalité obscène, avec le soutien implicite et hypocrite de l’ancienne puissance coloniale, nous devons dire à M. Macron: Assez de cette condescendance raciste doublée d’un mépris aux accents coloniaux des Africains!

En effet quand les dirigeants français successifs arrêteront-ils donc de « se foutre littéralement de la gueule » des Africains, en adoptant notamment un deux poids deux mesures à l’égard des dictateurs: notamment entre ceux qui jouissent de leur protection (comme Alassane Ouatarra ou Paul Biya) et pour lesquels ils trouvent toutes les circonstances atténuantes à leur maintien illégitime et forcé au pouvoir; puis ceux qu’ils considèrent comme des « maillons faibles » car moins ou peu « dociles » avec la Françafrique comme Alpha Condé???

M. Macron, l’usurpation du pouvoir à travers un tripatouillage des constitutions et un bourrage systématique des urnes ne peut plus en 2020 trouver la moindre justification partout en Afrique. À l’instar des Français, les Africains ne sauraient se complaire de despotes que vous leur imposer.

Nul n’est providentiel!

Cela dénote de votre part une odieuse condescendance raciste, doublée ici d’un profond mépris aux accents coloniaux.

Deuxièmement, pour un jeune homme qui a fait campagne en fustigeant “le vieux monde” dans une volonté affirmée d’inaugurer une nouvelle ère politique et transformatrice, rejetant les anciennes méthodes, les nombrilismes et les superstitions de la politique française néocoloniale avec des satrapes assez vieux pour être son grand-père, nous nous attendions à ce que M. Macron ait une vision réaliste des relations internationales et des droits de l’Homme assise sur l’aspiration profonde des peuples au changement démocratique; comme celle soutenue par des organisations telles que le CL2P. Il est urgent que M. Macron comprenne que les oppositions légitimes à ces despotes sont de plus en plus harcelées, emprisonnées et décapitées.

Ce qu’il faut comprendre ici malgré cette terreur politique généralisée c’est que l’évolution historique et les forces naturelles ne peuvent pas être emprisonnées, idem pour l’idéal d’émancipation des peuples.

C’est exactement comme essayer de vider un lac avec une cuillère à café. C’est purement futile car ces régimes, malgré les vols électoraux répétés et la répression, sont ahistoriques.

Il est donc grand temps que le monde s’ouvre à ce que les Africains ordinaires ont à offrir dans la tradition prophétique du Dr Martin Luther King qui soutient que l’arc de l’histoire morale peut être long mais qu’il penche inévitablement vers la justice.

Comme nous, Dr King, et le CL2P, comprennent qu’il ne suffit pas de vaincre les despotes et leurs complices. Les vrais méchants sont le racisme, le sectarisme, le colonialisme ou néo-colonialisme à travers la suprématie blanche, le racisme intériorisé et l’esclavage volontaire personnifiés par des gouverneurs noirs placés à la tête des États africains pour défendre uniquement les intérêts de la France – des fléaux si enracinés dans notre monde de la Françafrique qu’il nous faut une volonté inébranlable, une foi panafricaniste et la vraie résilience pour poursuivre la lutte pour l’égalité réelle.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

http://www.cl2p.org