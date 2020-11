La journée d’hommage à Diego Armando Maradona jusqu’à sa mise en terre jeudi 26 novembre 2020 a été à la hauteur des sentiments exacerbés suscités par l’icône du football argentin

Sa dépouille Diego est arrivée hier (26/11/2020, Ndlr)au palais présidentiel Argentin de Buenos aires pour la cérémonie officielle des hommages, sous une pluie d'ovations des millions de fans sortis nombreux afin saluer celui qui, a permis au football Argentin d'avoir ces lettres de noblesse sur le plan international.

La terre qui l'a vu naître il y'a six décennies s'est refermée sur lui dans la soirée du jeudi 26 novembre 2020 dans la plus stricte intimité familiale.

Depuis l'annonce de son décès le 25 novembre 2020 des suites d'un arrêt cardiaque, des inondations d'hommages des célébrités du ballon rond, n'ont pas cesser d'envahir son pays l'Argentine et sa famille nucléaire. " Quelle triste nouvelle. J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende que Dieu donne la force à sa famille" a soupiré le Roi Pelé légende du football brésilien.

Ce vent de consternation et de désolation qui souffle sur la météo footballistique mondiale, a bien plus, cristallisé l'attention des professionnels de ce sport atypique " en ce jour, je dis au-revoir à un ami et le monde entier dit au-revoir à un génie éternel tu ne seras jamais oublié" a laissé entendre la vedette Christiano Ronaldo.

La disparition de ce phénomène du football à l'âge de 60 ans, vient clôturer un des chapitres les plus glorieux et mytique du sport collectif.