À qui appartiendra une génération bien formée ? N'est-ce pas à celui qui l'a transformée ? Pourquoi dans ce monde ceux qui détiennent le savoir, le pouvoir ou l'argent se tordent à cacher ce qu'ils ont? Un homme a dit un jour, l'endroit le plus riche du monde c'est le cimetière. Selon lui les Hommes meurent avec tous leurs projets dans la tête, ils ne partagent pas leurs savoir-faire, leurs avoirs. L'Homme ne veut pas former son remplaçant à cause du moi, l'égocentrisme et l'absolutisme.

La bêtise de l'Homme est un frein pour l'humanité. Un américain en mourant donna son héritage de neuf milliards à son chien.

Hors Jésus-Christ a formé ses disciples en leur donnant tout ce qu'il avait. Il a même lavé leurs pieds alors qu'il était le maître. Il est même le modèle du mentor parfait.



Tirant dans le même esprit (Par le Dr. Myles Munroe) fait un récit en ces termes :

1. Le plus grand acte de leadership est le mentorat.

2. Si ce que vous apprenez, réalisez, accumulez ou accomplissez meurt avec vous, alors vous êtes un échec générationnel.

3. Le mentorat est la manifestation du plus haut niveau de maturité personnelle, de sécurité et de confiance en soi.

4. Une personne peu sûre d’elle ne formera jamais les gens, elle opprimera les gens.

5. Les personnes matures créent des personnes plus grandes qu'eux-mêmes.

6. Votre mission a une durée limitée

7. Tu mourras un jour; alors formez votre remplaçant.*

8. Votre meilleur cadeau au monde est votre élève.

9. Les vrais leaders ne cherchent pas de suiveurs, les suiveurs sont attirés par les vrais leaders.

10. La plus grande obligation d'un vrai leadership est de transférer votre dépôt à la génération suivante.

11. Le succès d’un vrai leadership se mesure au succès de votre successeur.

12. Peu importe à quel point vous avez été formidable, si vous n'avez pas produit de successeur, vous êtes un échec.

13. Vous conservez ce que vous avez construit grâce à la formation de votre successeur .

14. L'héritage consiste à préserver tout ce que vous avez construit en formant les autres.

15. Le succès sans successeur est un échec.

16. Un leadership qui ne sert que sa génération est voué à l'échec.

17. Si votre vision meurt avec vous, vous avez échoué

18. L'héritage consiste à vivre au-delà de votre suiveur

19. Le leadership n'est pas un sprint mais un relatom

20. La partie la plus importante d'un relais est de le transmettre, peu importe combien vous êtes un bon coureur.

21. La mesure ultime du vrai leadership ne consiste pas à maintenir des partisans, mais à former des leaders.

22. Le vrai leadership mesure son succès par le facteur de dépendance décroissant de ses suiveurs.

23. La mesure ultime du leadership est la capacité de partir, céder sa place au bon moment.

24. Un vrai leader se fait de plus en plus petit, le système doit fonctionner normalement qu’il soit présent ou absent.

25. Vous êtes un bon dirigeant lorsque vos suiveurs peuvent diriger les autres.

26. En tant que leader, votre objectif est de supprimer la dépendance des personnes qui vous entourent.

27. Vous êtes un grand leader quand votre peuple n'a pas besoin de vous.

28. Rendez les gens plus grands que vous et vous vivrez pour toujours.*

29. Les vrais dirigeants ne cherchent pas le pouvoir.

30. Les vrais dirigeants cherchent à responsabiliser

31. Les vrais dirigeants se rendent de plus en plus inutiles.

32. Ne confondez jamais votre position avec votre valeur.

33. L’objectif ultime d’un véritable leadership n’est pas de maintenir des partisans mais de former des leaders.

34. Le premier acte d’un vrai leader est d’identifier son remplaçant et de commencer à le guider.

35. Vous devenez grand en produisant des gens plus grands que vous-même.

36. Lorsque vous produisez quelqu'un de plus grand que vous, ne soyez pas jaloux. Prenez le crédit.

37. Lorsque vous formez votre remplaçant, vous êtes libre d’élargir votre travail.

38. Lorsque vous dirigez des personnes, votre héritage rendra votre pierre tombale inutile.

Nous devons être de bons leaders en cessant d'être des Personnes ressources mais plutôt des Personnes de Ressources.

Alors nous avons l'obligation de préparer et d'assurer une relève de qualité.

Hotep !!!