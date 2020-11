Modèles Keynésiens de la macroéconomie, cours, exercices corrigés et illustrations, nouvelle édition de Pierre Kamé Bouopda est un manuel destiné aux étudiants, sur une problématique macroéconomique homogène sur le plan théorique (approche keynésienne de la macroéconomie).

Il passe en revue les formalisations courantes des propriétés théoriques, et les recommandations pratiques du modèle keynésien en économies fermée et ouverte, avec ou sans interdépendance extérieure. Les représentations formelles et graphiques y sont privilégiées.

Elles sont suivies, à titre d'illustration, d'exercices corrigés sur les simulations de politiques économiques conjoncturelles.

L'avant-dernier chapitre est consacré à la crise financière et économique de 2008 et permet d'évaluer l'actualité du « keynésianisme » dans la macroéconomie appliquée contemporaine. Le dernier chapitre traite des mesures pour lutter contre les déséquilibres à l'heure du Covid-19.

Date de publication : 16 novembre 2020

Broché - format : 15,5 x 24 cm • 204 pages

ISBN : 978-2-343-21732-1

EAN13 : 9782343217321

EAN PDF : 9782140163494

