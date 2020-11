On ne plaisante pas avec L'Unité et la stabilité d'une Nation. Tout État, digne de ce nom a par conséquent le devoir de mettre hors d'état de nuire toute association (déclarée ou non) qui porte atteinte à cette stabilité et au renforcement de cette unité nationale.

Il est inadmissible que certains mercantilistes, dans la recherche effrénée du bon "gombo" ou du bon réseau ternisse l'image de tout 'une région et tente de raviver le communautarisme qui pour moi est un CANCER.

Toute activité ou toute réflexion qui a pour fondement intellectuel l'ethnie ou la Communauté doit être éradiquée sans coup férir. Le ministre Atanga Nji est trop gentil, il faut bien comprendre que la guerre commence lorsque la célébration de la tribu passe du champ culturel au champ politique.