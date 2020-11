Ce livre devrait s’intituler, « au coeur de la B.A.S. », la « Brigade Anti-Sardinards » groupuscule extrémiste qui a dévié dans l’agression des personnalités et artistes camerounais de passage à Paris. L’auteur a été à l’origine du mouvement qui a débouché sur sa création.

Avant-propos

Chapitre I :

Le nouveau réveil politique de la diaspora camerounaise en 2016 à travers les réseaux sociaux

A – La mobilisation politique avant 2016 dans la diaspora.

B – L’avènement de « lives », de « directs » politiques.

Chapitre II :

La présidentielle de 2018 et le soutien à l’opposition

A – Opposition à la candidature de Paul Biya

B – Le soutien au candidat de l’opposition qui se proclamera vainqueur

Chapitre III :

Kamto et le « concours bulu »

A – Le «concours bulu» de Kamto

B – Paroles de ralliement pour les ressortissants de l’Ouest

Chapitre IV :

Le rapprochement politique du MRC par les ressortissants de l’Ouest dans la diaspora

A – La sortie du bois du CCD : la manifestation du 22 octobre 2018

B – Derrière le CCD des fédérations du MRC

Chapitre V :

« Non au hold-up » : manifestation du 26 octobre 2018

A – Lancement du non « hold-up » électoral

B – Afflux de membres de la diaspora dans les rangs du MRC

Chapitre VI :

Premières dissensions au sein du mouvement : Kamto ou rien

A – Du « non au hold-up » à autre chose.

B – Kamto ou rien : « K.O.R. »

Chapitre VII :

Le boycott des artistes : du boycott politique au boycott tribaliste

A – Le boycott politique

B – Le boycott tribaliste

Chapitre VIII :

La naissance finalement de la B.A.S. et dissensions immédiates.

A – Le groupe WhatsApp Brigade Anti-Sardinard.

B – Apparition de dissensions

Chapitre IX :

Conférence à Berlin les 12-13 janvier 2018.

A – Berlin contre Paris.

B – L’après Berlin

Chapitre X :

Le casse des ambassades.

A – Janvier 2019 : casse de l’ambassade du Cameroun à Paris.

B – Le casse de l’ambassade de Berlin.

Chapitre XI :

Attaque de l’hôtel Intercontinental à Genève au mois de juin 2019

A – Paul Biya chassé de Genève le 5 juillet 2019

B – Le raison des agressions du couple présidentiel en Europe.

Chapitre XII :

La B.A.S. : action politique ou escroquerie financière sous couvert de la politique ?

A – L’argent subtilisé dans les ambassades

B – L’argent distrait par Brice Nitcheu

Chapitre XIII :

Les mœurs indélicates de la B.A.S.

A – Viol et suspension

B – La « résistance »d’Elchenou …

Chapitre XIV :

L’expulsion de Nitcheu et Sandy Boston de la B.A.S.

A – Brice Nitcheu et Sandy Boston exclus de la B.A.S. Angleterre

B – Les différentes B.A.S. à ce jour au niveau de la France

Chapitre XV :

Quel avenir pour la B.A.S. ?

A – La perte de son autonomie

B – La tribalisation de la B.A.S.

Annexe : La B.A.S. et les Ambazoniens

