A Bruxelles, la chambre du conseil du tribunal de céans statuera le jeudi 21 janvier 2021 à 10h 15 au Palais de Justice, salle 0.10 sur le règlement de procédure qui oppose les activistes camerounais à l'ambassade du Cameroun en Belgique, suite au réquisitoire du Procureur du Roi.

Il faut souligner que cette audience préalablement prévue pour 12 mai 2020 et renvoyée à cause du Covid 19 avait été reprogrammée le mardi 22 septembre 2020 puis renvoyée une fois de plus pour le 21 janvier 2021.

L'instruction judiciaire avait été ouverte par la constitution de partie civile de l'Ambassade du Cameroun représentée par Monsieur Evina Abe'e Daniel à la date du 29 mars 2019 contre des activistes camerounais accusés par les autorités camerounaises d'avoir dégradé le 26 janvier 2019, la fenêtre de la porte d'entrée de l'ambassade du Cameroun située à l'Avenue Brugmann, 131/133 à 1190 Forest.

Dans cette plainte dont la rédaction de camer.be a pu obtenir une copie auprès des greffes du tribunal de Première instance de Bruxelles, l'ambassade du Cameroun à Bruxelles a listé provisoirement des suspects .

Une quinzaine de noms à savoir, Marcel Tchangue, activiste, membre fondateur du CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora, ndlr), Djanmou Tchantie Franc, Kamga Platini, Kwetche Tatientse Serge, Sohneba Boniface , Tchoko Siewe Adolphe , Tchoumetio Gustave , Tipoh Simon Bafond, Ngalieu Frida, Kameni Josette , Mbatyoumen Béatrice , Kameni Kwekam Tchikango, NDieunang Nakong Gustave et Djakam Bouende Carlos.

Le Procureur du Roi avait déjà requis dans son réquisitoire un non-lieu, à savoir qu'il n'y ait pas de poursuites à l'égard des présumés suspects.

Pour mémoire, le 26 janvier 2019, des manifestations ont été organisées devant certaines ambassades de la république du Cameroun. "A Bruxelles, dans la nuit du samedi 26 janvier 2019, une dizaine d'individus cagoulés ont essayé de pénétrer par effraction dans l'ambassade de la république du Cameroun", pouvons nous dans la plainte de l'ambassade du Cameroun.

Après le réquisitoire du procureur du roi auprès de la chambre de conseil à l’audience de ce 21 janvier 2021, si le non lieu est prononcé par les juges, il reviendra à l’ambassade du Cameroun, partie plaignante à introduire un recours auprès de la dite chambre nous a confié Me Alexis Deswaef, vice président de la FIDH (Fédération Internationale pour les Droits Humains), Avocat au Barreau de Bruxelles et conseil des activistes Camerounais. Affaire à suivre...