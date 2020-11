Qu'est-ce que la raison développementaliste ? Comment a-t-elle inventé les Suds ? Quelle est son anthropologie ? Quels rapports entretient-elle avec « la mission civilisatrice », la justice, la mise en valeur, l'État et les cultures populaires ? Quels types de sociétés produit-elle en zones extra-occidentales ? Peut-on penser le développement réel avec elle ou contre elle ?

Le processus de développement a divisé le monde entre un monde arriéré et un monde avancé depuis 1945. Un tel phénomène ne peut se réaliser sans être sous-tendu par une forme de raison. Est-ce une raison pure, blanche ou nègre ? Que fait-elle des sociétés des Suds en général et d'Afrique en particulier ? La raison développementaliste serait-elle un impérialisme, un ethnocentrisme, un ethnocide et un racisme ?

Date de publication : 15 octobre 2020

Broché - format : 15,5 x 24 cm • 384 pages

ISBN : 978-2-8061-0549-3

EAN13 : 9782806105493

EAN PDF : 9782806111012

Thierry AMOUGOU est économiste hétérodoxe du développement. Professeur à l'Université catholique de Louvain (UCL) et Directeur du CriDis au sein de l'Institut d'Analyse du Changement dans l'Histoire et les Sociétés Contemporaines (IACCHOS), il est également chercheur associé au CETRI (Centre Tricontinental).

