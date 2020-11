Après un report du au respect du deuil national décrété le samedi 31 octobre, la cérémonie solennelle de l'excellence scolaire de la fondation La Main tendue s'est tenue ce dimanche à édéa dans la sanaga maritime.

Ils étaient 559 enfants issus des différents établissements et centres de formations et 84 enfants des 06 Orphelinats choisis, à avoir reçu des récompenses pour cette 2è édition de la Célébration de l’excellence scolaire.

Après le recensement de plusieurs élèves ayant reçu la « mention très-bien » dans les différents examens et particulièrement au baccalauréat dans la Sanaga-Maritime suite au lancement de la 1ere édition, ce chiffre a triplé cette année. Ainsi ,Pour les encourager, la fondation La Main Tendue a décidé de prendre en charge l’encadrement et tout les frais complets des lauréats de 16 de moyenne au Baccalauréat, ainsi que leurs insertions professionnels à la fin de leurs parcours académiques.

C'est donc l'esplanade de la préfecture de la sanaga maritime qui a servi de cadre a la cérémonie officielle de remise de ces dons présidée par la présidente exécutive de l'association La Main tendue en la personne de Mme Lydienne Moulloby Ngallè Bibehe en présence du président d'honneur de cette association le ministre des transports Jean Ernest Ngallè Bibehe et un parterre d'invité prestigieux.

A en croire les promoteurs de cette initiative,Le but de celle-ci est de récompenser les meilleurs élèves du département de la Sanaga-Maritime sans distinction d’ethnie, de race, de langue et d’origine, pour préparer l’avenir du département et du pays, afin qu’ils puissent être des dignes héritiers à l’instar des imminents intellectuelles que nôtre département a connu comme les feus Professeurs Georges Ngango, Thomas et Stanislas Melone, Joseph Mboui, Roger Gabriel Nlep et des personnalités comme Luc Loe, Philippe Mataga,Louis Bapes Bapes, Marie Albert Nkembe, Bernard Eding ou encore Maître Charles Nlembe…pour ne citer que ceux-là.Si ce geste revêt plusieurs sens, il s’agit à travers ces distinctions, d’inculquer à ces enfants le goût de l’effort et le culte de l’excellence, dans un esprit de solidarité, de fraternité et de vivre et partage ensemble.

la Présidente Exécutive Mme Lydienne Mouloby épouse Ngalle Bibehe aux enfants s'adressant aux heureux récipiendaires dira “C’est un plaisir pour moi de vous recevoir, surtout pour vous exprimer mon admiration, vous féliciter, et puis vous encourager, pour la suite. toujours aussi bien travailler. faire partir des meilleurs.”. ces derniers n’ont pas caché leur satisfaction face à cette prime de l’excellence et ont exprimé leurs remerciements à travers le meilleur des meilleurs aux Baccalauréats avec 16,09 de moyenne du Lycée Classique d’Edea, Ndebi Yvan Lionel qui s'est exprimé en ces mots« Nous remercions infiniment nos parents et excellence Monsieur le Ministre pour ces prix et particulièrement pour ma bourse qui prend en charge tout mon parcours académique et la promesse d’un emploi à la fin de mes études…Quand on se sacrifie au travail et on reçoit de telles encouragements, on ne peut qu’être motivé à continuer le plus loin possible.J’aimerais dire à tous mes autres Camarades qui ne sont pas présents aujourd’hui de ne pas baisser les bras, de travailler dure…les plaisirs et loisirs ne fuient pas ».

Le couple Ngalle Bibehe qui est habitué en matière de solidarité et d'accompagnement des couches défavorisées a reçu les félicitations de toutes l'assistance pour cet énième action .