La mutilation et l´assassinat des jeunes enfants le 24 octobre, invite les pouvoirs publics à assurer de façon particulière la sécurité autour des établissements

Dans son préambule, la convention des Nations Unies relative aux droits de l´enfant du 20 novembre 1989 affirme : « l´enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux.

Fort de ce principe universel, le barreau du Cameroun condamne avec force la mutilation et l´assassinat de sang-froid de jeunes enfants innocents, au sein de leur école samedi 24 octobre 2020 à Kumba dans la région du Sud-Ouest. Pour le barreau, aucun combat, aucune cause, aucun argument ne peut justifier cet acte à la fois odieux, barbare, criminel et lâche.

A ce titre, chaque enfant a le droit d´aller à l´école, d´être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d´abus et d´exploitation, le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir.

Dans l´attente des résultats de l´enquête qui permettra d´établir les responsabilités et de traduire devant les autorités judiciaires les auteurs, le barreau du Cameroun invite les pouvoirs publics à assurer de façon particulière, la sécurité autour des établissements scolaires, universitaires, ainsi qu´autour des aires de jeu et de plaisance pour les enfants. « Ceux-ci ne devraient plus subir la violence inacceptable d´individus aux desseins inavoués », peut-on lire sur la déclaration.

En signe de solidarité, le bâtonnier de l'ordre a invitél´ensemble des avocats à faire observer, hier, mardi 27 octobre 2020, à l´orée de chacune des audiences, une minute de silence pour le repos paisible et le prompt rétablissement de ces innocentes victimes.

Le barreau du Cameroun adresse ses sincères condoléances et son réconfort aux familles, et appelle les Camerounais dans leur ensemble à garder en esprit l´exhortation de la déclaration des droits de l´enfants du 20 novembre 1959 qui énonce que « l´humanité se doit de donner à l´enfant le meilleur d´elle-même ».