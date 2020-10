Jamais dans le jeu trouble de quelques compatriotes en perdition et toujours ingénieux pour de mauvaises causes, il ne faut négliger ni épargner aucune action, aucune délation, aucune malversation, tant l’intention de nuire peut à tout moment, devenir leur poison pour tuer, pour noyer, pour vexer et punir les justes, les nobles, les porteurs et protecteurs des outils de dialogue.

Voilà, un matin, vous découvrez le fils du chef de l’Etat, catalogué aux couleurs d’un parti, versé dans mille entourloupes dont il ne sait rien, et pour lesquels il n’aura que mépris et indifférence. Il en est ainsi, de notre parti, placé haut et déroulant pour le pays, la promesse du dialogue, la seule voix de la paix, le salut de la réconciliation. Mais voilà venu les mariages forcés, les alliances subites aussi, sortis des cogitations de quelques intrigants en mal de repères.

Tenons bons, ne regardons ni à gauche ni à droite, et surtout, ne baissons ni les bras ni la foi, face à mille salissures, injures, mensonges et haines. Quelle belle et enchantante nouvelle, si jamais, nous étions proches, des personnalités de ce pays, au lieu d’être le jouet des étrangers et des mercenaires ! Quelle belle nouvelle, si au lieu de vénérer et de fréquenter des rois

étrangers, nous fréquentions et vénérions nos rois, chefs, présidents, patrons de nos souverainetés et protecteurs de nos emblèmes ! Merci pour tous les honneurs.

Mais sachons, par le simple et sage réalisme, que comme Franck et Brenda, nous sommes nés de parents auxquels nous sommes attachés, pour qui nous donnerions tout et qui nous donneraient tout, des parents que nous respectons et adorons, et que nous ne laisserions point insulter ni attaquer ni médire, sans nous lever en défense. C’est le sens de la vie, c’est la loi de la génétique et c’est la morale divine, celle qui gouverne les familles et fixe l’éthique universelle de la parenté.

A ceux qui verraient leur président et chef d’Etat ailleurs, ou qui voudraient en fabriquer pour les besoins de leurs ambitions, nous disons fermement au MPDR, que le nôtre est au Cameroun, celui qui tient le pouvoir, celui qui gouverne, celui qui est connu à l’ONU et ratifie les conventions et traités auxquels notre pays est partie prenante.

A ceux qui auraient quelques problèmes d’être camerounais, ou de se reconnaître dans les institutions de leur pays, nous restons ouverts pour des explications, des conseils et des soins intensifs afin que raison et sagesse reviennent dans leurs gestes et déclarations.

Parce que notre profession de foi c’est le rassemblement et non l’exclusion, nous sommes ouverts à toutes les contributions, à tous les apports, à toutes les aides et assistances, pour autant que le but soit de renforcer notre conviction pour notre pays, et que la main tendue vienne rallonger celle qui existe pour le dialogue et la réconciliation.

A bon entendeur salut, surtout à l’agitateur de ce forum dit ABC.

Néanmoins, attention, car à impliquer des personnalités dans des choses et des cadres qu’ils ignorent, et à les diffamer aussi inutilement et surtout brutalement, on construit des chemins pour des voyages sans retour, par des condamnations qu’aucune médiation ni dialogue ni esprit avéré de réconciliation et de pardon, ne saurait éviter./.

SHANDA TONME