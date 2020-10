L’artiste d’origine camerounaise résidante en suisse était face à la presse locale pour parler de ses projets et de son actualité brulante.

Si pour l’instant ce nom ne vous dit rien, ce n’est pas grave. Cette artiste originaire la région du nord-ouest Cameroun profite de son séjour actuel sur la terre de ses ancêtres pour présenter son premier album qui sera sur le marché dès l’année prochaine. Pour l’instant, c’est son single « ça va aller » sorti il y a quelques mois qu’elle a présenté aux hommes et femmes de medias de la ville de douala. Dans un style propre à elle, l’artiste Jaja prône à travers ses chansons le retour au calme dans les régions aujourd’hui sinistrées du sud-ouest et du nord-ouest.

Il faut dire que celle qu’on découvre aujourd’hui est une vraie artiste dans l’âme, elle a toujours elle-même écrit ses texte et choisi ses mélodies pour donner tout son sens a sa passion. Au fil du temps et avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication, elle a souvent partagé sur les réseaux sociaux ses titres qui deviennent toujours immédiatement viraux. A l’instar du titre « na god di guivam » qui à peine mis en ligne a enflammé la toile avec un record de vues pour l’artiste. L’artiste ayant mis un accent sur les tenues typiquement locales et les chorégraphies originales qui donnent une touche traditionnelle a un produit visuellement au top de la modernité.

Si l’album en lui-même devrait sortir l’année prochaine, l’artiste Jaja compte à travers ses chansons contribuer pour un retour au calme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elle pense à ce propos que beaucoup de ses frères ont compris que les seules causes communes pour lesquelles il faudrait se battre, sont le rayonnement du Cameroun et la paix.

En attendant donc la sortie de l’album , Jaja a entreprit un media tour pour non seulement se faire connaitre auprès du public camerounais mais aussi partager avec les mélomanes de son Cameroun natal ses titres déjà disponible sur toutes les plateformes légales de streaming et de téléchargement.