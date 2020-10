Le Président Rwandais Paul Kagame vient de nommer un garçon de 19 ans comme Ministre. Patrick NKURIZA, 19 ans, nommé Ministre des Nouvelles Technologies et du Développement du Rwanda par Paul KAGAMÉ. Comme le dit le dicton ; “Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années”.

A 19 ans Patrick NKURIZA, Ministre des Nouvelles Technologies

En tous cas le moindre qu’on puisse dire est que ce dicton s’accorde parfaitement avec le destin de Patrick Nkuriza. Jeune rwandais de 19 ans nommé ministre des nouvelles technologies et du développement de son pays. En effet, ce petit génie a connu une ascension fulgurante au point de décrocher le bac à 14 ans. Et obtenir un doctorat d’ingénieur en télé communication numérique par la suite.

Patrick est un vrai surdoué qui a développé plusieurs applications qui permet à son pays de rendre très performantes ses activités dans beaucoup de domaines économiques. C’est donc à juste titre qu’il soit nommé ministre dans sa spécialité.

Mais un ministre pas comme les autres, qui vit avec ses parents et qui va au travail accompagné par son père dans sa voiture escortée à la maison. Par ailleurs, c’est sa mère qui lave ses vêtements et l’aide à s’habiller.

Sa famille a refusé qu’il parte habiter dans la maison affectée à ses fonctions. Ses gardes du corps affectés à sa protection sont débordés quand Patrick va jouer au ballon, son sport favori avec les jeunes de son quartier.

Tout le monde veut le toucher ou prendre des photos avec lui. Patrick n’avait pas de petite amie et était toujours accompagné dans ses sorties par sa mère ou son père et ses gardes du corps non loin de lui.