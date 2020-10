Au PCRN, nous avons compris que seule la voie des urnes nous amènera vers une alternance garantie. Nous n'avons pas besoin de marcher sur le sang des Camerounais pour accéder au pouvoir !

Oui l'alternance est possible par la voie des urnes au Cameroun, mais il faut remplir un certain nombre de préalables qui sont :

L'ÉDUCATION DES MASSES À LA CHOSE POLITIQUE. L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES. PARTICIPATION MASSIVE LE JOUR DES ÉLECTIONS, LA SURVEILLANCE ET/OU DÉFENSE DE SON VOTE.

C'est uniquement par cette façon que nous pourrons obtenir l'alternance que nous souhaitons. C'est ainsi que Macky SALL a gagné Mr Wade au Sénégal sans oublier Georges WEAH au Liberia. Hier encore le Président Trump l'a confirmé.

Nous avons appris de nos erreurs lors des précédentes Élections auxquelles nous avons participé.

Nous nous sommes remis en cause et c'est pour cette raison que nous sommes tous les jours sur le terrain pour implanter notre parti et éduquer nos concitoyens à la chose politique.

Nul ne doute qu'en 2025, nous serons prêts pour remporter haut la main l'élection présidentielle de 2025 avec le leader Cabral Libii à la tête de cette Nation.

De victoires en victoires !