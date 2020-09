Dans la nuit de dimanche à lundi 28 septembre, un accident de la circulation s’est produit dans la localité de Liongo située dans l’arrondissement de Buea.

Un véhicule de transport en provenance de Kumba est entré en collision avec un autre de marque Toyota Carina. Selon des sources policières, sur place, six passagers ont trouvé la mort parmi lesquels le chauffeur de la Carina.

La faucheuse va également emporter un blessé qui avait été conduit dans un centre de santé. En plus de ce rescapé qui a rendu l’âme plus tard, de nombreux blessés -une quinzaine- ont été pris en charge à l’Hôpital régional de Buea. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident.